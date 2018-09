Una septuagenaria herida en un atropello en Cambados

Una mujer de Cambados, de 77 años, resultó herida de consideración sobre las 9.15 horas de hoy tras sufrir un atropello en el cruce entre la avenida de Vilagarcía y la de A Coruña, a poca distancia de Fefiñáns.

Según indican los servicios de emergencias, la mujer estaba cruzando por un lugar no habilitado para los peatones, al no haber paso de cebra, y fue arrollada por la conductora de un turismo que iba en sentido Vilagarcía y que al parecer no vio a la mujer porque justo en ese momento la cegó el sol.

La herida salió despedida, e impactó con la cabeza contra la carretera. A consecuencia de la caída sufrió una herida abierta, por la que perdió bastante sangre, así como lesiones en otras partes del cuerpo. No obstante, los servicios de emergencias señalan que su estado inicial no parecía revestir gravedad, dado que fue trasladada consciente por el 061 al Hospital do Salnés. Actuaron Protección Civil y la Policía Local.