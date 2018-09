Nadie quiere gobernar en Vilaxoán

Las cofradías arousanas celebran el próximo día 29 elecciones para renovar sus órganos de gobierno. Todos los patrones del margen sur de la ría aspiran a revalidar el cargo a excepción de Manuel Tarrío, al frente del pósito de Vilaxoán desde hace catorce años. Sin embargo el camino que ha dejado libre el exedil del PP no ha animado a ninguno de los 127 socios de esta centenaria cofradía a presentarse a las comicios. Por tanto cualquiera puede ser elegido. En el remoto caso de que todos los vocales electos renunciasen, el pósito podría fusionarse con otro, aunque el sector está tranquilo y lo ve bastante improbable.

A diferencia de lo que sucede en las demás cofradías arousanas, en la de Vilaxoán no se ha presentado ni un solo candidato a las elecciones que se celebran el próximo día 29. Ni mariscadoras, ni marineros ni bateeiros. Ningún sector se ha interesado en relevar a Manuel Tarrío como patrón mayor ni tampoco en formar parte como vocal de los órganos de gobierno, es decir, sin necesidad de estar expuesto en primer línea.

El exconcejal del PP se marcha tras catorce años en el cargo, cansado y en cierto modo decepcionado porque la Administración, en su opinión, se aleja cada vez más del sector.

Ante este panorama, insólito en el margen sur de la ría de Arousa, ¿qué ocurrirá con el pósito de Vilaxoán a partir del 29 de septiembre? Según explican desde la propia cofradía Virxe do Rosario, todos los socios que componen el censo (127) son electores y elegibles. Por tanto cualquiera puede resultar elegido para componer la Xunta Xeral, la cual debe contar con 14 miembros además del patrón mayor

Los empresarios y los trabajadores tienen la misma representación: siete vocales. En los empresarios se reparten en dos para el marisqueo a flote, dos para pesca de bajura y tres para los bateeiros. En los trabajadores, las mariscadoras constituyen el sector mayoritario, con seis vocales. El que queda representa a los rañeiros, pesca de bajura y mejilloneros.

Tras los comicios del sábado 29, los profesionales del mar que resulten elegidos tendrán la opción de renunciar, por lo que se iría corriendo la lista hasta lograr los 14 miembros necesarios para conformar la Xunta Xeral.

Fuentes del pósito vilaxoanés señalan que en el hipotético caso de que no se llegasen a constituir los órganos de gobierno, el pósito de Vilaxoán, uno de los más antiguos de la ría de Arousa, podría disolverse y fusionarse con otro. No obstante el sector cree que este escenario es muy improbable y que a la cofradía Virxe do Rosario todavía le queda mucho recorrido. Aunque nadie se presentó a las elecciones, ahora parece que hay algunos socios dispuestos a ponerse al mando si son elegidos.