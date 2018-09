Inician el trámite para que la Festa do Pan sea de Interese Turístico

El Ayuntamiento de Ribadumia inicia los trámites para declarar la Festa do Pan de Interese Turístico Galego. Se trata de la misma distinción que la el gobierno de David Castro persigue ya para la Festa do Viño Tinto do Salnés, que pasa por ser hoy en día como el gran escaparate turístico de Ribadumia. En lo que respecta a la Festa do Pan, se trata de un evento ya veterano que se celebra a mediados de agosto, y que este año registró una cifra récord de visitantes.

Este 2018, además, la celebración contó con una importante novedad, como fue el acto de clausura de la exposición internacional "Con pan e viño ándase o camiño", que terminaba en Ribadumia su ruta por diferentes concellos de Galicia y Portugal.

Con estos datos en la mano, el equipo de gobierno pretende gestionar un reconocimiento oficial para la fiesta, al considerar que ayudaría tanto al evento en sí como a las panaderías de la localidad. Otro de los objetivos es preservar las formas tradicionales de elaborar el alimento.