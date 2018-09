El BNG pide a la Xunta soluciones sobre el agua de consumo en Caldas y O Salnés

El portavoz del BNG de Caldas, Manuel Fariña, ofreció ayer una rueda de prensa para denunciar "la gran mentira" del tratamiento de ozono con la que se está "engañando" a los vecinos de Caldas en relación al agua que llega a sus grigos. Fariña destacó que aunque es "posible" poner en marcha dicho tratamiento, "no se está realizando".

Fariña también aclaró: "Temos indicios de que o filtro de carbono activo non está a funcionar correctamente". Esta afirmación se basa en los datos del protocolo de autocontrol del ETAP (el protocolo de actuación) que el Concello les facilitó y en el que "en ningún momento se habla ni de ozono ni de carbón activo". "Estes compostos non aparecen entre os empregrados no ETAP", apuntó.

El portavoz se informó sobre el filtro de este último presente en el embalse y los datos del concello afirman que "foi rexenerado por última vez hai uns 6 anos, cando este tipo de filtros recomendase rexeneralos anualmente".

Ante esta situación, el BNG se pregunta "canto valora o alcalde a saúde das veciñas e veciños e por qué está chegando ás billas de Caldas de Reis unha auga de 2ª ou 3ª clase".

Fariña también acusa a la Xunta, ya que no fue hasta su denuncia pública sobre las aguas del Umia, cuando la administración decidió prohibir el baño, lo que para el portavoz es "unha mostra máis da desidia da Xunta de Galicia neste tema".

Ante esta situación el portavoz vuelve a acusar al Concello al no atender el requerimiento de la Consellería de Sanidade, lo que Fariña argumenta añadiendo que "nin informa á poboación nin siñaliza atendendo as informacións e recomendacións que se lle indican".

El portavoz del BNG aseguró que ante este problema "non aceptaremos solucións intermedias nin parches e esixiremos o desmantelamento do encoro, pois todos os expertos din que é a única solución". Por otra parte, la diputada del BNG, Montse Prado, remarcó el peligro de las cianobacterias y recalcó que "isto o sabía a Consellería de Sanidade con antelación e non fixera nada, o que demostra unha manifesta irresponsabilidade por parte da Xunta".