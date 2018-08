Ravella mantiene que la Festa da Ameixa se celebró gracias a medios municipales

Sin los operarios municipales y sin la implicación del Concello de Vilagarcía, la Festa da Ameixa de Carril no se habría celebrado. Así de contundentes se mostraron ayer los ediles Tania García y Lino Mouriño en su réplica a las críticas vertidas por el patrón mayor de Carril, José Luis Villanueva, sobre un supuesto intento de boicotear el evento, algo que desmintieron de forma categórica.

"Si hubiese intención de boicot, no se habrían aportado todos los medios que se pusieron a disposición de ese evento en una semana muy complicada para los trabajadores por la gran cantidad de eventos que se celebraban en la ciudad", explicaba ayer el edil Lino Mouriño, antes de afirmar con rotundidad que "de no ser por la implicación del Concello, la Festa da Ameixa no se celebraría, ya que los parquistas y la Confraría solo se ocuparon de poner almeja". Esa aportación del Concello consistió en una treintena de trabajadores de diferentes servicios municipales, camiones, vehículos, grúas, 80 mesas, 150 sillas, la instalación eléctrica de todo el recinto y la decoración de las carpas, "y se nos acusa de querer boicotear la fiesta por que falta un atril, algo que no entendemos".

García aseguraba ayer que se mantuvieron tres encuentros con la Confraría y que "hemos cumplido de forma escrupulosa con todo lo que se nos pidió, pero él ha optado por faltar al respeto a todos los ciudadanos de Vilagarcía al impedir que presidiese los actos el alcalde". La edil insiste en que el patrón mayor "tiene todo tipo de conflictos abiertos; se ha enfrentado a socios de la cofradía, a la Consellería do Mar, a asociaciones culturales de Carril y ahora le toca al Concello, por eso consideramos que debe recapacitar para que las relaciones institucionales vuelvan a la normalidad".

Mantiene que "nosotros pusimos todo encima de la mesa para que la fiesta saliese bien, algo que se consiguió", y defiende la decisión de no acudir a los actos de la Orde da Ameixa ante el "desplante sufrido por la primera autoridad de este municipio, pero eso no impidió que acudiésemos a Carril ese día porque respaldamos esta fiesta y apoyamos a todos sus vecinos".

Es más, Mouriño reconocía ayer que "estaba muy molesto con lo ocurrido con Villanueva, pero fue el propio alcalde, Alberto Varela, el que nos pidió que cumpliésemos cada una de sus reclamaciones, siempre dentro de las posibilidades del Concello, y eso fue lo que hicimos".