Cambados quiere erradicar los camiones más pesados del centro de la localidad

El Ayuntamiento de Cambados quiere reducir el número de camiones grandes que pasan por el centro de la localidad. Por ello, a partir de ahora los vehículos de 5,5 toneladas o más ya no podrán circular por la avenida de Vilariño.

El concejal de Tráfico, José Ramón Abal, presentó ayer al mediodía la sexta reordenación de la circulación que pone en práctica en el último año y medio. Lo hizo en la rotonda de Vilariño, y explicó que los camiones de dos o tres ejes que quieran ir hacia la zona portuaria de Tragove ahora ya no podrán pasar por el centro de Cambados.

El nuevo trazado les lleva por la vía rápida de Vilagarcía, que han de abandonar en la salida de Corvillón. Luego se meten por A Cabana y la avenida de Vilagarcía, y finalmente se dirigen hacia Tragove a través de la avenida da Coruña y O Pombal. Eso sí, los camiones de servicios y los autobuses estarán excluidos de la nueva norma.

José Ramón Abal explica que "esta era una demanda de los vecinos y de la comunidad educativa del colegio Antonio Magariños". El edil recuerda que la avenida de Vilariño es una de las principales entradas a Cambados, y la más usada por los turistas -ya que es por donde llega la mayoría del tráfico de la Autovía do Salnés-, y que la finalidad principal es evitar el riesgo de tener transportes pesados en una arteria llena de peatones. "Hay hasta diez pasos de peatones, así que con los camiones se generaban situaciones de peligro", prosigue.

El concejal sostiene que la Policía Local estará unos días en la zona para avisar a los choferes del nuevo trazado, y que durante un tiempo no se sancionará. En cualquier caso, también se han mandado cartas a las empresas que operan en el muelle de Tragove, para que a su vez se las hagan llegar a sus transportistas. "La ruta alternativa por la que irán no va a suponerles una gran pérdida de tiempo, y se trata de una carretera que reúne buenas condiciones para este tipo de tráfico y que no está tan condicionada por los peatones".

La iniciativa ha costado 2.000 euros, con los que se ha procedido a la renovación de la señalética.

Finalmente, Abal indicó que las reordenaciones del tráfico diseñadas por su departamento en el último año y medio, "están implantadas y funcionando gracias a la implicación de todos los agentes". Los cambios se hicieron en Isabel II, As Rodas, Fefiñáns, Oubiña y Corvillón.