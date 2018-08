Folk oscuro, psychobilly o garage demoledor

En Ulomanía ya han publicado cinco grupos, de estilos muy diferentes. Dead Wood hará llegar lejos su folk oscuro y enigmático gracias a esta plataforma de autoedición. Los Breakin' Bones practican un psychobilly brutal. Los Kings of the Beach hacen un garage demoledor. El disco de Little Juice es un ejemplo de freak soul. Y Superser han publicado unas canciones que harán las delicias de los amantes del garage psicodélico. "Toda una representación de la cantidad de estilos musicales que nos gustan y de la variedad que habita la escena gallega", afirman.

"Para nosotros es muy importante la cercanía de los grupos que publicamos, tanto geográfica como personal. La propuesta musical también es fundamental, claro", añaden los responsables de la plataforma de autoedición.

El trabajo tiene una clara vocación artesanal, y el proceso dura unos tres meses, desde que el proyecto se acepta hasta que el disco está en la calle. "Lo que nos limita la velocidad de publicación es el tiempo de fabricación del vinilo, que depende de factores externos a nosotros. El resto de la edición sí es artesanal, ya que las portadas las hacemos es una imprenta local y el producto final lo montamos con ayuda de amigos, uno a uno".