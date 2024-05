“Dende aquí até acolá, galego xa!”, berraron a coro un total de 1.800 rapaces e rapazas dos distintos centros de ensino da comarca. Hoxe, estes escolares reuníronse na Alameda de Pontevedra para participar na maior xornada de normalización lingüística de Galicia, o Correlingua. Este evento anual reúne a estudantes de toda a comunidade para celebrar e reivindicar a importancia do galego na vida diaria e no sistema educativo.

Entre os centros presentes na xornada estaban o IES de Ponte Caldelas, o CPI do Toural de Vilaboa, o CPI Domingo Fontán de Portas, o CEE de Vilagarcía de Arousa, o IES Leliadoura e o IES Félix Muriel de Rianxo. Tamén participaron o CEIP San Bieito de Lérez, o CEE Pontevedra, o CEIP Praza de Barcelos, o Xunqueira I, o CPR Amencer-Aspace, o CEIP Manuel Vidal Portela, o CEIP San Martiño, o IES Luís Seoane, o CEIP Frei Martín Sarmiento, o CEIP Daría González García, o CEP Marcos da Portela, o IES Sánchez Cantón e o CEIP Santo André de Xeve. Cada un destes centros trouxo a súa propia contribución ao evento, enchendo a Alameda de cores, música e entusiasmo.

A actividade foi organizada pola Asociación Cultural Correlingua, contando coa colaboración da CIG-Ensino, a Mesa pola Normalización Lingüística e a Asociación Socio-Pedagóxica Galega. Ademais, recibiron o apoio das deputacións de Pontevedra, A Coruña e Lugo, así como dunha ducia de concellos. Este apoio institucional reflicte o compromiso das autoridades locais e rexionais coa preservación e promoción da lingua galega. A celebración incluíu a creación de pancartas, a participación de bandas de música en galego e unha variedade de actividades lúdicas e educativas. As bandas de música puxeron a nota alegre á xornada, interpretando temas en galego que animaron aos asistentes a cantar e bailar.

Este ano, ademais, engadiuse o certame de música de bandas en galego, o Cantalingua, que puxo a nota musical á xornada. As bandas participantes recibiron aplausos e recoñecemento por parte do público, que valorou tanto a súa calidade musical como o seu compromiso coa lingua. Así, os nenos e as nenas festexaron a décimo oitava edición do Correlingua, que non só foi un motivo de celebración, senón tamén unha ocasión para reflexionar e reivindicar o dereito a medrar na lingua propia de Galicia. Durante a xornada, leuse un manifesto elaborado por alumnos e alumnas de distintos centros de ensino de toda Galicia. Este texto foi creado no marco do obradoiro Desatalingua, co obxectivo de levar un claro lema ás institucións, familias e centros de ensino: “non nos presta e non nos peta que a nosa lingua esmoreza”. Ademais de ser unha festa, o Correlingua serviu como plataforma para a denuncia das dificultades que aínda enfrenta a lingua galega.

O certame Bótalle un conto, escenario da tradición oral

A final do certame Bótalle un conto enchou de historias o domingo pasado o Teatro Principal de Pontevedra, cos dez finalistas do concurso. O primeiro premio foi para Lucía Alén, da asociación As Amarindas, de Cons (en Mourente). Ademais de Alén, Celia Ferreira, María José Chorén e Concha Peón obtiveron tamén galardóns polas súas narracións orais. O programa municipal chegou ao seu fin logo de 11 días de gravacións polos centros sociais das parroquias e máis da cidade e contou con ata 50 participantes, 45 delas mulleres.

Todas estas mulleres, de idades comprendidas entre os 42 e os 88 anos, procedían de Santa María de Xeve, Verducido salcedo, Cerponzóns, Ponte Sampaio, Boa, Mourente, Marcón e do centro da cidade do Lérez.A gala conduciuna Mar G. Vendrell e José Pintos Alsina, amais contou coa colaboración de Celso F. Sanmartín. Bótalle un conto naceu hai xa dous anos, impulsado polo Concello de Pontevedra como un certame de contos orais relatados por non profesionais da comarca. A iniciativa de normalización lingüística busca prestixiar e facer visibles as persoas galegofalantes de Pontevedra, así como promover a participación interxeracional e a cohesión entre os distintos territorios do concello pontevedrés.