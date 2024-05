Brothers in Band repasará el día 25 Afundación el repertorio de Dire Straits

Brothers in Band, considerada la mejor la banda homenaje a Dire Straits y Mark Knopfler, que presentará el próximo día 25 en Pontevedra el espectáculo, “The Very Best of Dire Straits”, con “un seleccionado, cuidado y amplio repertorio, que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones”, señala la organización.

El espectáculo tendrá lugar en el auditorio de Afundación a partir de las 20.30 horas. Las entradas están a la venta en Ataquilla.

Las mismas fuentes señalan que Brothers in Band ha recorrido con esta propuesta que repasa lo más destacado de la banda británica distintos países como Alemania, Holanda, Francia, Portugal, Andorra, Luxemburgo y España “transportándonos en su particular máquina del tiempo a través de un seleccionado, cuidado y amplio repertorio que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones, siendo reconocidos a nivel europeo por el público como uno de los mejores shows homenaje a Dire Straits de la actualidad”.

Añaden que este espectáculo “recrea y revive en las bien diferenciadas etapas y formaciones de la desaparecida banda fundada por Mark Knopfler, David Knopfler, John Illsley y Pick Withers, con un set list que abarca desde los inicios en 1977 hasta su disolución a principios de los años 90”.