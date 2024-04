Solo tres de cada diez contratos registrados en la ciudad entre enero y marzo fueron indefinidos

Poco más de un 34 por ciento de los contratos que se registraron en el primer trimestre del año en Pontevedra fueron indefinidos. Concretamente, en la ciudad se firmaron 5.584 contratos, de los cuales 1.907 fueron indefinidos. Además, de esos 1.907, 180 correspondieron a conversión de contratos temporales en indefinidos, lo que representa un 3,22 por ciento del total. Por lo tanto, los contratos inicialmente indefinidos representaron casi un 31 por ciento del total (1.727 exactamente). Esto quiere decir que casi siete de cada diez contratos registrados en Pontevedra en el primer trimestre de 2024 han sido temporales.

Según los datos estadísticos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la temporalidad ha bajado muy ligeramente en el primer trimestre de 2024 con respecto al mismo período del año anterior. En enero, febrero y marzo de 2023 fueron 5.725 contratos los que se registraron en la Boa Vila, de los cuales 2.002 fueron indefinidos, casi un 35 por ciento. De estos 2002, 283 fueron conversiones de contratos temporales en indefinidos, casi un 5 por ciento; por lo tanto, los contratos inicialmente indefinidos representaron un 30 por ciento (1.719 en total).

Solo en el último mes de marzo se registraron en Pontevedra 1.818 contratos, de los cuales 618 fueron indefinidos, un 34 por ciento. De estos, 48 fueron conversiones de temporales a indefinidos, menos de un 3 por ciento. Si se comparan los datos con los del mismo mes del año pasado, la situación es muy similar, con una muy ligera caída en cuanto a número de contratos (entonces se firmaron 1.936), pero con mejoría, también muy ligera, en cuanto al porcentaje de contrataciones indefinidas, que entonces representaron un 33,8 por ciento (655).

A pesar de que la situación avanza, lo hace muy lentamente. Los sindicatos apuntan que “está habiendo una cierta ralentización en la resolución de los contratos temporales en indefinidos. Ahora mismo hay una menor contratación indefinida y un incremento de la contratación temporal”.

Según explica el secretario de organización de CCOO Pontevedra, José Luis Pedrosa, el todavía elevado porcentaje de contratos temporales tiene que ver, “evidentemente, con la estacionalidad, porque nos acercamos al verano”, pero destaca que “hay que matizar el aumento de la contratación indefinida, porque hubo una transformación importante de contratos temporales y fijos discontinuos, que en la práctica están funcionando de una manera poco reglada porque, sobre todo, al no estar bien regulada, porque en muchos de los convenios colectivos no hay una regulación específica de los llamamientos de esos contratos indefinidos, se están produciendo bastantes irregularidades. Desde el punto de vista legal, sería deseable que fuese abordado por el Gobierno y que complementase esta cuestión, porque si no en las estadísticas aparece un porcentaje de contratación indefinida que realmente no es así”.

En este sentido, apunta también que “no es solo el sector servicios, también hay otros sectores, como la construcción, que aumenta su actividad con el buen tiempo”, aunque sí confirma que es “en el que hay una mayor variación en el empleo” y que el incremento se produce sobre todo a partir de primavera y verano.

Los contratos en el sector servicios representan más de un 70 por ciento en el primer trimestre de 2024 en Pontevedra. Concretamente fueron 3.995 contratos los que se firmaron entre los meses de enero, febrero y marzo. En este último, la cifra ascendió a 1.345, casi un 74 por ciento del total. Le sigue en número de contrataciones la industria, con 1.074 en el primer trimestre, y en el tercer escalón, la construcción, con 328 entre enero, febrero y marzo; la agricultura sigue siendo casi anecdótica en el municipio, con 187 contratos registrados en este sector en los tres primeros meses del año.

Nueva caída del paro

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo cayó en 150 inscritos menos en marzo en el área de Pontevedra (56 desempleados menos en la capital), en comparación con el mes de febrero.

Casi la mitad del total de parados de la comarca son vecinos de la ciudad de Pontevedra, que tenía al finalizar el mes un total de 4.482 personas en situación de desempleo (eran 4.538 en febrero), mientras que los 14 municipios del área de influencia suman 9.220 demandantes de empleo (frente a los 9.370 de febrero).

Por sectores, el más afectado sigue siendo el de servicios, con 3.311 desempleados en la capital, seguido de industria (370 empleados menos) y construcción, que en marzo envió al paro a 313 trabajadores en Pontevedra. Otras 98 personas se vieron afectadas por el desempleo en el sector de la agricultura y la pesca en el concello.

[object Object] Casi un 54 por ciento de los contratos registrados en el primer trimestre del año en Pontevedra fueron firmados por mujeres. Concretamente 3.008, frente a los 2.576 que se hicieron a hombres. Sin embargo, en el caso del sexo femenino, menos de un 33 por ciento fueron indefinidos –incluyendo las conversiones de temporales a indefinidos–, mientras que en el caso del sexo masculino, el porcentaje de indefinidos rozó el 36 por ciento. En términos de desempleo, la brecha es todavía más grande. De los 4.482 parados que había en Pontevedra en el pasado mes de marzo, 2.649 eran mujeres, casi un 60 por ciento, mientras que 1.833 eran hombres. Los sindicatos lamentan que esta “diferencia grande entre mujeres y hombres todavía no se reduce. Hay negociaciones con el Ministerio de Trabajo, pero notamos que en esta legislatura hay una situación de ralentización en el proceso. Por ejemplo, medidas que incluso estaban anunciadas, como la reducción de jornada, no acaban de concretarse. Hay dificultades que en la anterior legislatura no se daban porque era una negociación más fluida con el Gobierno”. También por edades hay diferencias importantes, con un alto porcentaje de personas mayores de 45 años en situación de desempleo. “Pero también es preocupante el desempleo de los jóvenes”, apunta José Luis Pedrosa, que explica que “el acceso al mercado laboral cada vez se produce más tarde y en un porcentaje importante con contratos temporales”.

