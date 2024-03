El IES Chan do Monte amplía su presencia en programas europeos

El IES Chan do Monte presentó el proyecto con el que participa en el programa europeo “Multimodality and Literacy in Schools”. La pasada semana se celebró en el instituto de Marín una reunión de lanzamiento de este plan, con el que centro de secundaria marinense colabora en este programa de ámbito europeo.

“KA220 Erasmus Project Multimodality and Literacy in Schools” es el título de este programa, que se enmarca en las numerosas actividades con las que el IES Chan do Monte se integra en el proyecto educativo europeo Erasmus.

Con el centro marinense participan en este plan la Educademy de Praga, Bright Academy de Bulgaria, la Academia Iteach de Estambul, Osnovna sola Brezice de Eslovenia y Arda Beratung & Bildung GmbH de Berlín.

Se trata de un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea a través del programa Erasmus+. El objetivo es dotar a profesores y formadores de herramientas y metodologías de alfabetización pedagógica multimodal para que los estudiantes puedan comunicarse eficazmente en un mundo cada vez más multimodal.

La alfabetización multimodal se refiere a la construcción de significados que se produce a través de la lectura, la observación, la comprensión, la interpretación, la reacción y la interacción con textos digitales y multimedia. Los cambios en la percepción de la alfabetización con el desarrollo de la tecnología han modificado la estructura del proceso de interpretación de los textos, como explica el programa.

La alfabetización multimodal “es un sólido punto de acceso para que los niños realicen interpretaciones. La comunicación contemporánea eficaz requiere que los alumnos sean capaces de comprender, responder y componer significados a través de textos multimodales en diferentes formatos”, añade.

En una primera reunión del plan se había acordado realizar varias tareas, como una encuesta, investigar sobre alfabetización mediática, teatro y narración digital. También se debatió sobre el desarrollo del plan de estudios y las actividades de formación.

La participación del IES Chan do Monte en programas internacionales es parte de la estrategia de esta institución académica y por ello está incluida en su plan de trabajo anual. Desde 2005, el IES Chan do Monte envía alumnos y profesores a diferentes países europeos y participa en varios proyectos como formación para las distintas titulaciones que imparte.