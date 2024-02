Historias de perros que llegan al corazón

El amor por los animales es algo tan especial que solo aquellos que lo han sentido alguna vez pueden entenderlo, sobre todo cuando se trata de perros. Estos días dos historias relacionadas con ellos provocan profundos sentimientos tanto en quienes las conocen como en los que las viven. Los perros Mario y Chester son sus protagonistas, compañeros inseparables de Fran, un joven con asperger, y Nacho, deportista con una enfermedad crónica.

Hasta en 25 ocasiones pasó por el quirófano en su vida Juan Ignacio Martínez Saiz, Nacho Playón (Madrid, 1971), ex jugador de fútbol americano afincado en Pontevedra desde hace dos décadas y autor del libro “Viviendo de prestado”, una autobiografía médica y oda a la vida, por muy dura que esta sea. Falleció el pasado domingo, 11 de febrero, a los 52 años. Antes de morir dejó expresado su deseo de que no se recibiesen flores en su despedida, sino que en su lugar agradecería que se donase el importe de lo que estas pudiesen costar a la Canceira de Poio, donde en 2015 adoptó con su pareja a Chester, un perro que hoy también llora su ausencia.

“Hoy comenzamos el día con una noticia muy triste pero que nos ha emocionado. Hace ocho años Juan Ignacio y Paula adoptaron a Chester, un perro que llevaba más de un año en la perrera. La conexión entre ellos fue desde el primer momento y Chester se adaptó enseguida a su maravillosa familia. Desde el principio cuando se iban de casa, Chester se ponía en la puerta y no se movía de allí hasta que regresaban”, publicó ayer por la mañana la Canceira de Poio en su muro de Facebook. “Pues hace unos días falleció Juan Ignacio y una de sus últimas voluntades fue que no se recibieran flores en su sepelio, que agradecería que el dinero que se iba a emplear en las flores fuera donado a nuestra asociación. No tenemos palabras, y la emoción nos ha llegado al alma”.

El gesto de Nacho Playón con los perros sin hogar no ha podido ser más bonito y útil, ya que beneficiará a todos aquellos que, como en su día Chester, siguen esperando una familia para toda la vida.

El deportista Nacho Playón junto a su perro Chester. / Canceira de Poio

“No era un perro como otros”

Otra historia que también ha calado muy hondo y dejado una profunda huella en la familia es la del schnauzer miniatura Mario, sin quien la vida de Francisco, un joven de 15 años con asperger de Marín, no hubiera sido igual. Hace unos días el perro fue envenenado y murió; su familia denunció el caso ante la Policía Nacional, ya que no es la primera vez que algo así ocurre tanto con perros como con gatos en la zona de O Inferniño.

“Mi perro no era un perro como otros, aunque a todos los dueños nos duela la marcha de nuestras mascotas, era un perro con ocho años lleno de vitalidad y que hacía su trabajo. Fue el amigo y la compañía de mi hijo, un niño con asperger que con seis años no socializaba con nadie y era incapaz de jugar con otros niños”, asegura Eusebio Correa el padre de Fran, que subraya que “la relación que llegó a alcanzar con él fue algo muy especial”.

El animal murió en brazos de su hijo, que, desesperado, intentó reanimarlo sin éxito. “Espero que quien se ha salido con la suya matando tres animales sepa el daño que nos ha hecho, sobre todo al niño, pero que también a partir de ahora tendrás más ojos detrás de ti”, se dirige Correa a la persona o personas responsables del veneno prohibido en España y puesto a mala fe en esta calle de Marín que, según denuncia, ha acabado con la vida de varios seres vivos.