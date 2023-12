Los jóvenes talentos pontevedreses también asoman en campos como el de la ciencia. En este caso, Nicolás Outón, alumno de primero de Bachillerato del IES A Xunqueira II, sorprendió a propios y extraños en la Semana de la Ciencia de este centro educativo con un prototipo de propulsor iónico.

"Tenía la idea de ingeniar un nuevo método de propulsión sin partes móviles ni combustibles, solo mediante electricidad. Para ello, diseñé el circuito que me permitiría llevar a cabo a parte eléctrica en la agenda de la niña. Compré varios transformadores, cables, tiras de níquel… y más materiales", explica Outón, al respecto del proceso, que le llevó dos tardes entre programación y montaje. "Empleando la placa Arduino programé todo para poder controlar su encendido y proteger contra cortocircuitos. Con la impresora 3D, diseñé en un CAD (software de diseño) los modelos del propulsor y tras 20 horas, tuve todo lo necesario", añade.

El propulsor, indica el alumno del instituto pontevedrés, se basa en la ionización del oxígeno para provocar una atracción eléctrica entre estos átomos y el electrodo negativo, produciéndose así el llamado “viento iónico”.

"La idea me surgió pensando en las ventajas que proporcionaría en aplicaciones en las que se necesite estabilidad, silencio, ausencia de vibraciones y en las que no se puedan emplear partes móviles. Este tipo de motores pienso que no están siendo muy investigados, y todavía no tengo conocimiento de nadie que había diseñado un propulsor como el prototipo que presento", concluye Outón en su exposición.