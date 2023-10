¿Quiere usar el baño en el ambulatorio? Haga cola, pida la llave en el mostrador y deje el DNI

Desde hace unos días los usuarios del centro de salud Virxe Peregrina se llevan una desagradable sorpresa cuando se dirigen a los baños habilitados para el público, ya que se encuentran la puerta cerrada y un cartel que les indica que pidan la llave en el puesto de información y que se justifica con la frase inicial “por causas ajenas a nuestra voluntad”.

De la sorpresa pasan a la indignación cuando tienen que hacer cola ante el citado mostrador y, en algunos casos, se les ha llegado a pedir el DNI como “fianza” para garantizar la devolución de la llave. Como un elevadísimo porcentaje de usuarios de este centro de salud pontevedrés son personas mayores, no salen de su asombro, por no hablar de cómo se les complica a ellos un acto tan sencillo como el de ir al servicio.

“Parece mentira. A la cabeza pensante que se la ha ocurrido esto se ve bien que no es mayor o que no tiene padres mayores, porque para cualquiera de nosotros ir al baño es algo que tenemos que hacer rápido, porque no podemos controlar estas idioteces de bajar o subir a por la llave, hacer cola... ¿A quién se le habrá ocurrido?”, dice indignado Manuel Fernández, uno de los usuarios de este céntrico ambulatorio.

“A mi mujer, el otro día, se le escapó la orina por andar con todo este lío. Parece que se olvidan que al Sergas le pagamos todos y que el ambulatorio es del pueblo, no de ellos”, afirma, por su parte, otro hombre que sale de este centro de salud.

El porqué de la polémica decisión del centro de salud de limitar el acceso a los baños lo ha dado el gerente del área sanitaria. José Flores ha reconocido que ha habido quejas respecto al acceso restringido de los servicios de las plantas cero y primera y que se trata de “una medida responsable, llevada a cabo para mantener la seguridad de pacientes y de los profesionales del propio centro”. La justifica asegurando que en los últimos días “se encontraron restos de utilización de algún tipo de droga, de tóxicos, dentro de esos baños”.

“Además de eso, se llevaron a cabo diferentes destrozos, incluido el hurto o robo de alguna pieza perteneciente a estos baños”, añade.

“Esto no quiere decir que los usuarios no puedan acceder a estos baños y pueden hacer un uso responsable, ordenado y controlado por su seguridad”, concluye.

Las razones esgrimidas por la gerencia no convencen a los usuarios, ya que muchos creen que “unos incidentes puntuales no justifican esta restricción”. “Al final vamos a terminar pensando que lo que quieren es ahorrarse el personal de limpieza. Si tanto miedo tienen de que pase esto que pongan a alguien de seguridad, pero que no nos vengan a fastidiar a los pacientes con otra cosa más, que ya bastante fastidiados estamos”, afirma rotunda Carmen López, que, además, recuerda que “la cuestión del DNI contraviene la ley de protección de datos”.