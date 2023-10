La CIG-Saúde ha denunciado un intento de privatización por parte de la Consellería de Sanidade de los servicios de cocina, lavandería y mantenimiento del Hospital Montecelo. La central sindical asegura que “ya saltaron las alertas en las oposiciones ordinarias de cocina, lavandería y mantenimiento del año 2020, en las que se sacaron muy pocas plazas para Pontevedra habiendo mucho personal contratado en esas categorías, mientras la gerencia afirmaba que el problema se arreglaría en los procesos de estabilización del año 2022.”

Sin embargo, según la CIG, “en esos procesos no solo no se sacaron las plazas necesarias para el servicio de cocina, lavandería y mantenimiento, sino que se amortizaron plazas”. Esto supuso, indica el sindicato, que, por ejemplo, en el servicio de cocina se estén dando contratos temporales mientras las personas que cogieron plaza en los procesos selectivos tienen que ir a hospitales de otras áreas dejando el servicio precarizado y sin casi personal fijo.

El sindicato nacionalista considera que “detrás de esta estrategia hay un nuevo intento por privatizar la cocina, la lavandería y mantenimiento del hospital coincidiendo con la puesta en marcha del nuevo Grano Montecelo”.

De hecho, afirman que en una reunión, Luisa Sánchez Méndez, nueva directora de Recursos Humanos del área de Pontevedra, “afirmó que se podrían externalizar servicios que ella considera no sanitarios”.

Alerta la CIG que “la Xunta privatizó el servicio de cocina de otros hospitales como el Álvaro Cunqueiro de Vigo, regalando recursos públicos para una empresa privada de catering, lo que fue en perjuicio tanto de las personas trabajadoras como de los pacientes ingresados, que recibieron un peor servicio frente a una alimentación adecuada y especializada, como la de Montecelo, reconocida de manera generalizada como excelente”.

La CIG denuncia que “desde la semana pasada intentaron tratar la situación con el gerente del área Sanitaria de Pontevedra, con una solicitud formal de reunión encima de la mesa, pero fue imposible.”

Responde José Flores

En respuesta a estas acusaciones, el gerente del área sanitaria, josé Flores, aseguró a FARO que “rotundamente no; no existe ningún tipo de intención por parte del gobierno de la Xunta y, por supuesto, no hay nada que ocultar”.

Afirma, asimismo, que se reunió el 19 de septiembre con representantes de la CIG y que en ella les desmintió esas cuestiones, de las que, subraya, no es conocedor. “Me comprometí a que si eso fuese así, que hubiese un cambio de rumbo, que en todo caso no es el caso, yo mismo se lo transmitiría”.

“No existe ningún tipo de intencionalidad de hacer ningún tipo de privatización de los servicios que ahora son públicos de ese hospital que, insisto, también es público”, concluyó el gerente.