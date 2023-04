Adiós a las fotos de rosales en A Ferrería

Félix Simón llegó en 1988 a Pontevedra. Desde entonces, todas las primaveras acude a una cita inexcusable en la plaza de A Ferrería, concretamente en la plaza de Ourense y los jardines de Casto Sampedro. Su encuentro era con los rosales que crecían en estos jardines y que en el mes de mayo solían exhibirse en su máximo esplendor. Sacaba su cámara (hoy en día ya el móvil) y fotografiaba A Ferrería con el colorido que le aportaban estos rosales que, a juzgar por su tallo, “bien podían llevar adornando este lugar desde hace unos cincuenta años”, calcula.

Félix Simón habla de estos rosales en pasado, muy a su pesar, porque en las últimas semanas se ha encontrado con una desagradable sorpresa: La corta de estas plantas por parte del Concello de Pontevedra (este vecino incluso llegó a pensar que se pudiera tratar de un acto vandálico). Cada año esas fotos de las rosas enmarcando imágenes del convento de San Francisco o del resto de inmuebles de A Ferrería eran remitidas por él a sus amigos pontevedreses que se encuentran fuera de la Boa Vila para recordarles el esplendor de esta plaza en primavera. Esas fotos ya no se repetirán.

Félix Simón: “Para mí estos rosales eran ya parte de este entorno histórico, es casi como si se cortasen los camelios

“La verdad es que no puedo tener otro sentimiento que no sea el de indignación”, dice Simón al ver los rosales cortados por el tallo. “Inicialmente los habían podado y se veía que algunos ya estaban brotando pero ahora definitivamente se han cortado”, lamenta. La corta de los rosales ha causado cierta controversia entre los ciudadanos que disfrutan con más asiduidad de A Ferrería. “Yo creo que es un grave error”, dice Félix Simón, “eran ya parte de este entorno histórico, para mí es casi como si se cortan los camelios; no entiendo que se pueda realizar esta actuación”, indica, al tiempo que resalta en que estos rosales “no hacían daño a nadie”. “Formaban parte de este entorno”, recalca.

Se han cortado los que estaban en peor estado de salud y el resto serán trasplantados en otros jardines

Desde el Concello explicaban ayer que la retirada de los rosales forma parte del proyecto de renovación paisajística puesta en marcha por la concejalía de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural que dirige Iván Puentes. Aclaran que no todos los rosales han sido talados. “Se han retirado aquellos que presentaban un peor estado de salud” y que eran irrecuperables, mientras que el resto están custodiados a la espera de puedan ser replantados aunque en otros puntos de la ciudad que todavía están por definir.

Dentro de este proyecto, en el que se invirtieron 35.000 euros, se intervino en primer lugar en la plaza de A Estrela y posteriormente en la de Casto Sampedro para que estos jardines logren reducir su consumo de agua entre un 50 y un 80% sin perder, afirman, su vistosidad.

Floración todo el año

Además de este criterio de sostenibilidad, aseguran que en la parte estética la intención es crear una composición cromática que mezcla plantas vivaces, perennes y de temporada. Una iniciativa con la que se pretende “tener floración durante todas las estaciones del año”.

También se tuvo en cuenta la presencia predominante de los ejemplares de camelia en esta zona “por su gran valor”, por lo que el tamaño, la forma y color de las especies elegidas tendrán en cuenta la presencia de esta especie. No ocurrió así con los rosales, que se están echando de menos en A Ferrería por algunos de sus usuarios como Félix. Y más en estas fechas.