Contra los tópicos del síndrome de Down

Down Pontevedra Xuntos reivindica la importancia de la inclusión de las personas con el síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, instalando una gran pancarta en la balconada de la Casa da Luz, situada en la Praza da Verdura. La acción se realizó con motivo del Día Mundial del síndrome de Down.

Naciones Unidas aprobó en noviembre de 2011 la declaración de 21 de marzo como Día Mundial del síndrome de Down. Se establece esta fecha, el 21 de marzo (21/03) como un símbolo, en referencia a la triplicación (trisomía) del cromosoma 21 que se traduce en la condición genética del síndrome de Down. El presidente de Xuntos, Manuel Pérez Cabo, destacó en este acto que “el Día Mundial del Síndrome de Down es una jornada para luchar contra los estereotipos que rodean a las personas con esta alteración cromosómica” y recordó que “Down Pontevedra Xuntos lleva 32 años trabajando por la inclusión y la eliminación de barreras que impiden su participación social”. Manuel Pérez, presidente de Xuntos, Paula Villaverde Gondar, coordinadora de la entidad; y Laura Carballa y Laura Pérez, usuarias de la asociación, estuvieron en este evento acompañados por el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; la concejala de Cultura, Carme Fouces; la de Promoción económica, Turismo, Igualdade e Universidade, Yoya Blanco; el concejal de Benestar Social, Marcos Rey; y el portavoz del grupo municipal socialista, Iván Puentes. Colegios Además de estos actos, Xuntos está participando también en distintas actividades durante estas semanas con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre las capacidades de las personas con el síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. El CEIP A Lama, el CPI Julia Becerra Malvar (Ribadumia), el Colegio Plurilingüe Abrente (Sanxenxo) y la Escuela infantil O Grupo (Marín) son los centros educativos en los que profesionales y personas usuarias de la entidad están dando visibilidad a la importancia de que todos los niños y niñas compartan espacio en las aulas. Además de en los mencionados centros educativos, también se realizó una jornada de sensibilización en el CAB Pontevedra, donde se hizo hincapié en la importancia del deporte inclusivo para las personas con algún tipo de discapacidad y se puso de manifiesto lo mucho que las personas con el síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales pueden ofrecer a la sociedad de la que forman parte. Estas acciones están incluidas dentro de los actos que la asociación Down Pontevedra Xuntos y el movimiento Down Galicia llevarán a cabo para conmemorar el Día Mundial del síndrome de Down. Un año más, los principales monumentos de las siete grandes ciudades de Galicia se tiñen de azul y amarillo para conmemorar este Día Mundial del síndrome de Down. Entre ellos, la Casa Consistorial de Pontevedra. Campaña en redes sociales También con motivo de este día las entidades Down de España lanzaron el pasado 10 de marzo la campaña “#NoSomosUnEstereotipo, somos mucho más”, con el objetivo de que la sociedad cambie la forma que tiene de ver a las personas con el síndrome de Down, que a menudo está cargada de perjuicios y estereotipos que dificultan su inclusión. Generalizaciones como que son personas cariñosas o unos ángeles, o algunas más despectivas referidas la que llevan una vida sin aspiraciones ni metas, o que son personas inactivas, que representan una carga familiar, etc. se contradicen con la realidad que viven las propias personas con el síndrome de Down hoy en día. Ellas sienten que tienen vidas plenas, cargadas de ilusiones y proyectos y por eso reivindican una imagen acorde con la autonomía de la que ya disfrutan, que les da acceso la una vida sin límites. Las entidades Down de España llevan a cabo el 21 de marzo una campaña en redes sociales con el hashtag #NoSomosUnEstereotipo, e invitan a la sociedad a unirse la esta iniciativa.