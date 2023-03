“Entramos en una mala época para dormir, la primavera es la peor del año”

El sueño es una necesidad biológica básica. Dormir mal daña gravemente nuestra salud y nos ha llevado a ser el país europeo con mayor consumo de benzodeacepinas, hasta el punto de en 2021 el 13,6% de los adolescentes tomó estos psicofármacos, incluso sin prescipción medica, según registros de la OCU. Especialistas como Emilio Rodríguez Sáez recuerdan los datos coincidiendo con el Día Mundial del Sueño, una jornada de sensibilización convocada por la Asociación Mundial de Medicina del Sueño (World Association of Sleep Medicine) que se celebró ayer en todo el mundo.

–¿Han aumentado los trastornos de sueño tras la pandemia?

–Sí, desde la época del COVID han aumentado los trastornos de sueño, sobre todo los cuadros de ansiedad y depresión. También trastornos del ritmo circadiano; en la pandemia no hicimos una vida estándar, no hicimos ritmos vigilia-sueño normales, no estuvimos bien orientados por los ciclos de sol y oscuridad. Y sumado eso a la ansiedad que provocó el COVID, parecen, claro, los trastornos de sueño.

–¿Qué tipo de pacientes están viendo en las consultas en estos momentos?

–Creo que ahora se juntan varias cosas. Por una parte la cola del COVID, que es importante, y luego hay la circunstancia social, que son las circunstancias económicas que derivan de la pandemia. Hablamos de la ansiedad ante el futuro y todo lo que estamos viviendo ahora. Es una sociedad en la que han aumentado muchísimo los niveles de inseguridad y de ansiedad que hay, eso repercute en el sueño.

–¿Cuáles son trastornos más prevalentes en su unidad?

–Ahora mismo los cuadros de insomnio, es lo que va a aparecer más. En la otra patología del sueño, menos relacionada con lo que estamos hablando, los casos son los que son y no va aumentar más ahora que antes, caso de la apnea o la narcolepsia. Ahora mismo lo que aumenta son los cuadros de ansiedad, depresión y el trastorno en sí del sueño. Son los que más han aumentado, los que acuden a consulta con más frecuencia. Y han aumentado de forma significativa. También en las consultas que hacemos de psiquiatría se nota mucho.

–¿Están relacionados el insomnio con problemas de salud mental?

–Los cuadros psiquiátricos van muchas veces emparejados con trastornos del sueño. Y muchas veces un trastorno de sueño que nos llega a la consulta en realidad está enmascarando una ansiedad, o una depresión. Están relacionados, y muchas veces una persona que acude por un trastorno supuestamente de sueño, porque duerme mal, despierta por la noche o no es capaz de mantener el sueño, lo que está enmascarando es un trastorno de depresión o de ansiedad.

–¿Son más frecuentes los trastornos de sueño en primavera?

–Sí, ahora mismo estamos entrando en una mala época del año para dormir; tradicionalmente la primavera es la peor estación para el sueño, con el otoño, son los momentos en los que hay más trastornos de sueño, bien que aparecen de nuevo o en pacientes que ya estamos tratando en estos momentos se agudizan los cuadros y hay que manejarlos.

–Con el cambio de luz solar es normal tener algunas alteraciones de sueño pero ¿qué debería hacernos preocupar?

–A veces las personas que llevo por trastornos de sueño me llaman diciendo que anoche no ha dormido bien, o que lleva dos. Bueno, eso no pasa nada, le pasa a cualquiera, el problema es cuando eso empieza a cronificarse, cuando hace más de una semana que la persona no duerme bien y se levanta muy cansada, en ese caso sí hay que tenerlo en cuenta.

–¿Se pueden prevenir los trastornos de sueño?

–Se pueden prevenir haciendo una buena higiene del sueño. Si tengo un horario correcto, lo mantengo, no tomo excitantes durante el día y no veo televisión por la noche voy a dormir mejor, si no veo tabletas o móviles por la noche, también. Hay una costumbre tremenda ahora de ver el móvil, personas que vienen a dormir a la Unidad del Sueño y lo primero que hacen es ponerse a ver cosas en el móvil, con lo cual la propia luz de la pantalla es un inhibidor de la melatonina y dificulta dormir. Por eso tenemos que tener un régimen de sueño diario correcto y no hacer mucho ejercicio por la tarde. Hay personas que por cuestiones de trabajo van a hacer deporte a última hora de la tarde y van a dormir mal. Las costumbres diarias son las que mejor previenen los trastornos del sueño, ha de ser un hábito de cada día de las personas.

–Aumenta la automedicación para estos problemas…

–Sí, pero los pacientes suelen automedicarse con hierbas y estas cosas que hay en las parafarmacias. Y hay muchísima gente que llega a consulta después de haber tomado todo tipo de hierbas para dormir, que no les funcionan, claro. Las que nosotros atendemos no son personas que se curen con ese tipo de productos, tienen trastornos más serios y cronificados, y el que se cura con eso no necesita ir a la unidad del sueño. Pero cuando llegan sí se han medicado previamente, han probado distintos productos, no les va bien y entonces vienen a la consulta. También tengo que decir que el paciente que tiene un trastorno de sueño, y hablamos sobre todo de insomnio más o menos grave, no suele ser una persona muy disciplinada, sino que cambia con frecuencia. Porque ya le digo que es un trastorno que no es específicamente del sueño, es más bien de conducta, de ansiedad, y es común que en estas personas la disciplina no sea todo lo buena que tiene que ser. Y aunque pongamos un tratamiento muchas veces no lo cumplen, y acuden a otra instancia, entonces el manejo suele ser complicado.

–¿Hay diferencias en la incidencia en función de los sexos?

–Sí, en general es más frecuente en mujeres. La mujer está sujeta a cambios hormonales que afectan al sueño, ya desde que empieza la menarquía, y ya no digamos cuando hay embarazos, o hay que dar de mamar al bebé. Después llega la menopausia, que afecta mucho al sueño; y como resultado hay más mujeres con problemas de sueño. Pero hombres también los hay, los problemas de sueño son muy comunes.