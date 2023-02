Ravachol, agobiado con las citas médicas y reclamaciones, sale a defender la sanidad

Con el móvil colgando del cuello, en el que se puede ver la App del Sergas abierta, y un manojo de reclamaciones sanitarias en su pecho, el loro Ravachol presentó su temática del Entroido 2023 en una concurrida Praza da Peregrina ansiosa por darle la bienvenida.

Este año el ave más irreverente que nunca ha conocido la ciudad de Pontevedra ha querido defender uno de los bienes más preciados de la sociedad: la sanidad pública. Parece que también él ha sufrido las largas listas de espera, la falta de citas y profesionales en los centros de salud, los Puntos de Atención Continuada (PAC) cerrados y el tedioso proceso de verse obligado a recurrir a las Urgencias hospitalarias. Tanto es así que se ha presentado a la ciudadanía con un cartel que dice “A sanidade pública non se vende”.

El acto tuvo lugar con la recreación de la botica de don Perfecto Feijóo, en su ubicación original, donde ahora se encuentra la escultura de hierro en su honor, y contó con la actuación del grupo Lerçe.

La Asociación Recreativa de Xeve ha sido la encargada, un año más, desde 2007, de elaborar el atuendo de Ravachol. Para ello, emplearon alrededor de dos meses, tal y como explica Florencio Chantrero, presidente de este colectivo social y cultural: “Somos cinco miembros más la costurera, seis. Como solo podemos dedicarnos a ello por las noches, nos lleva su tiempo”.

El loro mide, sin el carro en el que va sujeto, 2,4 metros de altura. Está lleno de viruta y cubierto de plumas naturales. Esta es la cuestión más complicada, ya que no son nada fáciles de conseguir. Confiesa Chantrero que han sido cuatro meses de gestiones con una empresa de Sevilla.

María Simal, también de la Asociación Recreativa Xeve, fue quien dio voz a las angustias del loro de este año: “Este ano o coitadiño aparecéusenos cun aquel apagado e melancólico, coma doente, haberá que levalo a un dos PAC que polo de agora seguen abertos, a ver se de chorra atopamos persoal sanitario que o atenda”.

Animó, pese a todo, a disfrutar del Entroido, de Pontevedra y del propio Ravachol. “Pontevedra pinta beleza no lenzo das súas rúas e prazas, adegas, bares, tabernas, tascas, restaurantes, baiucas e demais egrexios representantes do bo xantar e magnífico beber seducirán ata aos máis esixentes padais. Damos de beber a quen pasa. Pontevedra, coma Vivaldi, engaiola nas súas catro estacións, dende a poalla do outono ao orballo da primavera. Outra característica que nos retrata vai sobre a nosa querenza pola festa, a esmorga, a foliada, somos alegres”, resumió.

El loro más querido de la Boa Vila será enterrado este sábado, 25 de febrero, aunque todos aquellos que quieran despedirlo con honores podrán hacerlo en la propia Praza da Peregrina hasta entonces. El velorio del propio sábado comenzará a las 18 horas en la Praza da Verdura, con salida del cortejo fúnebre en procesión por la ciudad a las 21 horas hasta su quema en A Ferrería.