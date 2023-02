“Hablemos del cáncer sin miedo, sin ira, sin tristeza. Hablemos del cáncer como una enfermedad a la que podemos hacer frente y contribuir desde nuestra pequeña parcela, para que hoy nosotros y mañana otros no nos sintamos solos, desprotegidos o desinformados”.

Son palabras de Francisco Rodríguez, enfermo de cáncer de laringe, que ayer dio voz a muchos otros pacientes de esta enfermedad en el acto central del Día Mundial contra el Cáncer (el 4 de febrero) que se celebró en la Praza da Ferrería organizado por la AECC de Pontevedra.

Este año esta jornada ha tenido lugar bajo el lema “Todos contra el cáncer”, que da nombre también a una iniciativa cuyo fin es crear un movimiento social y conseguir que siete de cada diez personas sobrevivan a esta enfermedad en el año 2030.

Desde la AECC se recuerda que una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres tendrán cáncer a lo largo de su vida, de ahí que el papel de la prevención sea tan importante. Solamente en la provincia de Pontevedra, tomando como horizonte ese 2030, se diagnosticarán 7.157 casos de cáncer.

Implicar a la sociedad

En A Ferrería se instaló ayer una mesa informativa y se dio voz a los pacientes de cáncer para presentar su realidad e implicar a la sociedad en la prevención y el aumento de la supervivencia.

Francisco Rodríguez, paciente del servicio de Logopedia de la AECC y en la última fase de tratamiento de un cáncer de laringe diagnosticado en 2015, realizó una llamada de acción a la sociedad con la lectura del manifiesto tras una pancarta en la que se podía leer la frase “Si actuamos todos juntos contra el cáncer podremos cambiar esta realidad. 70% de supervivencia en cáncer en 2030”.

“En 2030 puede ser tu hermana, tu madre, tu padre, tu marido, tu compañero de trabajo, o tu mejor amigo. Ya no serán cifras lejanas, esas que les pasan a otros. Serán casos cercanos, esos que te pasan a ti”, leyó Rodríguez.

“Tienes tiempo de evitar que se diagnostiquen hasta el 50% de los casos de cáncer adoptando hábitos de vida saludable, haciendo que los adopte tu círculo más cercano y pidiendo a las instituciones que te permitan hacerlo en todos los ámbitos. Es sencillo. No fumes, no dejes que fumen a tu lado y pide que te permitan vivir sin humo en los espacios públicos. Solo el tabaco es responsable del 30% de los casos de cáncer”, recalcó el usuario de la AECC, por cierto, no fumador.

Así, a través de la lectura animó a la ciudadanía a participar en los programas de diagnóstico precoz del cáncer de mama, colon y cérvix: “Haced caso a las cartas que os llegan desde nuestra sanidad, una de las mejores y con los mejores profesionales”.

Propuso la colaboración con organizaciones como la Asociación Española Contra el Cáncer “para que sigan investigando, dándonos su apoyo y concienciando a la población sobre cómo evitar el cáncer”. “Para que sean nuestra voz en las instituciones y velen por nuestros derechos y bienestar”, añadió.

Asimismo, hizo un llamamiento a los partidos políticos, para que el cáncer sea una prioridad, pidiendo más fondos para la investigación, tratamiento y mejora de la vida de pacientes y familiares. “El cáncer es una cuestión vital porque nos va la vida en ello”, concluyó.

La lectura terminó con el mensaje de petición a la población de actuar y moverse “porque esto solo se puede conseguir si todos nos unimos contra el cáncer, solo así podremos lograr un futuro donde no haya que ponerle nombre y apellidos a esas cifras a las que nadie quiere ver y ante las cuales pasamos de largo”.

Colegios y asociaciones

Tras la intervención de Francisco Rodríguez se procedió a elaborar un lazo verde humano en el medio de la Praza da Ferrería, al que se unieron numerosos escolares de los colegios Calasancio, Doroteas y Los Sauces. También participaron las asociaciones Amencer, Alba, Frangil, Xuntos, Sisae, Vai polo Río y la Sociedad Gimnástica de Pontevedra.

Asistieron al acto representantes de diferentes instituciones, como la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba; el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y el gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, entre otros.

Asimismo, durante toda la semana voluntarios de la AECC, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, llevaron a cabo el reparto de cartelería y folletos informativos en distintas farmacias de la provincia.