Pensando que se trataba de una broma de mal gusto, Gloria Cubas, presidenta de la protectora Os Palleiros de Pontevedra, recibía la noticia de que 15 cachorros de perros habían sido abandonados en el lugar de Tilve, en la parroquia de Cerponzóns. La mala noticia se la dio una voluntaria que vive en la zona, a la que dio aviso un vecino. "Lo primero que le respondí es que el día de los Santos Inocentes ya había pasado", asegura a FARO Gloria Cubas, que añade que "lo peor fue cuando caí en la cuenta de que no era cierto, que habían dejado a su suerte a los pequeños en una caja grande de cartón junto a unas obras al lado de la carretera". La Policía Local de Pontevedra fue la encargada de trasladarlos en una nueva caja, ya que en la que se encontraban estaba en tan mal estado que se deshacía.

Los pequeños tienen alrededor de dos meses y la primera impresión tras la revisión pertinente es que son cruce de podenco (raza típica de caza) con chow chow o shar pei, razas en las que la lengua del animal es de color azulado, como ocurre con estos en concreto. No se descarta que sean el fruto de dos camadas de dos hembras diferentes.

"Esto supone para nosotros un gran problema, tanto de gasto como de atención" Gloria Cubas - Presidenta de Os Palleiros

"Además de ser un caso de maltrato animal, esto supone para nosotros un gran problema, tanto de gasto como de atención, ya que cuando entra un perro nuevo tiene que estar en cuarentena al menos diez días como mínimo. Y como son cachorros, no se pueden vacunar tan pronto", explica la portavoz de Os Palleiros.

Por lo general, los cachorros son bien recibidos por los perros adultos en la protectora, pero eso no evita que haya que tomar medidas preventivas sanitarias, ya que cualquier contagio masivo en las instalaciones tendría resultados castastróficos.

Actualmente, en Os Palleiros solo había una cachorra, Divina, una mastina, ahora con estos 15 nuevos, el total de animales en el recinto de Campañó asciende a 105.

"Ahora necesitamos muchísima promoción, porque nuestra intención siempre es evitar a toda costa que los perros tengan que crecer en las protectoras. Ya nos está llamando gente, pero queremos informar de que por el momento tienen que esperar. No sabemos ni cómo están ni si los 15 saldrán adelante", afirma Cubas, que, eso sí, adelanta que en vista de las características de estos perros "serán como mínimo de tamaño mediano".

Todo abandono supone para los voluntarios de Os Palleiros un duro mazazo. "Esto no tiene calificación posible. No nos cansamos de decir a la gente que esterilicen a las hembras, y que si no quieren hacerlo, por cuestiones económicas o de otro tipo, que les den pastillas para que no tengan el celo. Si no las quieren operar es respetable, pero que no las dejen preñar, porque los animales no son juguetes", dice apenada la responsable de la protectora pontevedresa.