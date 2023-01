El área sanitaria ofrece a sus MIR asumir cupos de Primaria y solo dos de los doce residentes aceptan

La dirección del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, en su esfuerzo por atraer facultativos a la sanidad pública, ha propuesto a sus médicos internos residentes (MIR) la posibilidad de asumir los cupos de pacientes que actualmente no tienen un profesional asignado, bien por jubilación, bien por bajas de larga duración.

Sin embargo, esta iniciativa, respaldada por la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas, no ha tenido el éxito esperado y solamente dos de estos residentes de último curso han aceptado poder responsabilizarse de esas consultas, tal y como confirmó ayer el gerente del área sanitaria, José Flores.

En el turno de preguntas tras una rueda de prensa en el Hospital Montecelo con motivo de la presentación de los datos anuales de la actividad de trasplantes en Pontevedra y O Salnés, Flores reconoció que no se puede hablar de mejoras todavía en la situación de la actividad sanitaria en lo referido al problema de falta de médicos.

“Se siguen poniendo encima de la mesa medidas para tratar de atraer más profesionales porque, y es un mensaje que me gusta repetir, tenemos los médicos que tenemos a nivel gallego. Nosotros podemos hacer más atractiva el área sanitaria con esa estabilidad de empleo y esa oferta que hicimos recientemente de alguna medida complementaria para que los médicos de familia puedan hacer un turno a mayores en los Puntos de Atención Continuada (PAC). Seguimos trabajando en este sentido”, resumió.

Una de esas medidas es la puesta en marcha de un plan extraordinario que consiste en incrementar la retribución por guardia a los médicos de los PAC que asuman las vacantes que hay sin cubrir. Esta medida estará vigente hasta el 31 de mayo de 2023.

Se trata así de incentivar a los profesionales a hacer guardias extras, que será siempre voluntario, y recompensarlos económicamente por el esfuerzo. Los facultativos de Primaria cobran 24,9 euros brutos por cada hora de guardia en un PAC. El plan del Sergas prevé incrementar estas cuantías sumándoles hasta 20 euros más la hora.

“Podemos seguir peleando por seguir incrementando el número de médicos, que no hay. Estas no son medidas que vayan a solucionar el problema, sino que intentan hacer algo de justicia. Hay PAC que no disponen de médico muchos días y que reciben población que no deberían atender”, consideró el gerente.

En cuanto a la propuesta realizad a los MIR, matizó que se basaría en asumir alguna responsabilidad más en los últimos cuatro meses que les restan: “en lugar de pasar dos o tres días la consulta de su tutor, asumir algún cupo en un centro de forma más intensa, de lunes a viernes, con un incremento económico”.

En esa reunión mantenida entre la dirección del área sanitaria y los residentes la semana pasada en el Hospital Montecelo, solamente uno de estos médicos habría mostrado interés en el propio momento, tal y como informó ayer José Flores. Otro lo habría hecho unos días después, mientras que los diez MIR restantes rechazaron la iniciativa “porque no les resultó atractiva y prefirieron con su período formativo hasta los últimos días”.

Matizó que, en todo caso, la propuesta tiene el aval del Ministerio de Sanidad.

“En los PAC ya están trabajando, de modo que fuera de las cinco guardias que hacen con su programa formativo, cogen alguna guardia a mayores complementando el plan funcional de los PAC. Es así desde el pasado mes de septiembre. De lo que hablamos ahora es de asumir un cupo de una consulta de Atención Primaria que no tiene un médico porque esa plaza no está cubierta”, concluyó José Flores.

No han trascendido, eso sí, las causas por las que la gran mayoría de los MIR no han querido aceptar esta propuesta de la gerencia.