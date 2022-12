El pico de la gripe obliga al CHOP a abrir camas al rechazar los pacientes ser trasladados a O Salnés

El ya esperado pico del virus de la gripe está afectando de forma importante al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Cada día se acumula el servicio de urgencias del Hospital Montecelo una media de 40 personas que aguardan por una cama para ser ingresados. Las patologías respiratorias son las mayoritarias y el perfil de los afectados son personas mayores aquejadas de otras enfermedades crónicas que les complican la evolución clínica, por lo que se aconseja su hospitalización. La gripe A está siendo la más frecuente.

La medida tomada por la gerencia del área de derivar pacientes desde Montecelo hasta otros hospitales como el de O Salnés en Vilagarcía o el privado QuirónSalud de Pontevedra para hacer frente a este incremento de ingresos no ha convencido a muchos pacientes y sus familiares, que se están negando y no aceptan si no es en el hospital de referencia pontevedrés. Por ello la nueva decisión ha sido la de abrir las diez camas que permanecían cerradas en el Hospital Provincial, en el centro de la ciudad, lo que facilita la conciliación de las familias y el traslado de los propios pacientes.

Cada día se está atendiendo a más de 200 enfermos que acuden a Urgencias en Montecelo

Realmente esto supondrá tan solo un pequeño alivio, ya que cada día se está atendiendo a más de 200 enfermos que acuden a Urgencias en Montecelo, como consecuencia de la falta de médicos en los Puntos de Atención Continuada (PAC). Se arrastran pacientes que empeoraron durante la semana de puentes, a los que se suman los que han tenido que acudir durante la actual.

Fuentes de los profesionales sanitarios de Pontevedra aseguran que esperan que la situación experimente una ligera mejoría a raíz de la reincorporación de facultativos que se cogieron alguno de los dos puentes de la semana pasada, momento en el cual se comenzarán a producir altas que dejarán camas libres en Montecelo.

Malestar en Arousa

Por otro lado, el malestar también se da entre los médicos del distrito arousano. Precisamente, ayer el sindicato CESM dio una rueda de prensa en la que alertó de la “improvisación” en el traslado de pacientes.

Los médicos Ramón Barreiro Paz y Juan Campos Toimil acaban de remitir una carta a la dirección del área sanitaria solicitándole una mayor planificación cuando vuelvan a producirse procesos de saturación como el de estos días. Los facultativos denuncian “improvisación” y “premura” en la toma de decisiones. Recuerdan que el centro hospitalario de Rubiáns está provisionalmente sin TAC (durante la instalación del nuevo equipo) y cuenta con “una exigua dotación de camas y servicios de apoyo”, además de una “reducida plantilla de facultativos especialistas de guardia y una cantidad de urgenciólogos en cada turno ajustada a la demanda asistencial de la población asignada que no puede multiplicarse”.

“Máxime teniendo en cuenta que la demanda de atención en Urgencias, precisamente por los problemas en los PAC y la Atención Primaria, ya está muy sobrepasada”, agregan Barreiro y Campos.

Urgenciólogos de Vilagarcía alertan de "improvisación" por parte de la gerencia

Son conscientes de que “estamos en plena temporada de otoño-invierno, con lo que ello supone de incremento adicional de la demanda por la patología estacional, infecciones respiratorias, cuadros gripales, viriasis infantiles, sin olvidar que la pandemia COVID-19 sigue campando en nuestro medio y nos obliga a cambios en los procedimientos de trabajo que complican la dinámica de los servicios asistenciales. Estamos por tanto en una situación de plétora que no soporta tensiones adicionales como las que se producen como consecuencia de esa derivación indiscriminada de pacientes a nuestro Hospital”.

Reivindican “algo más de respeto y empatía para con los profesionales y el trabajo que realizan, al menos advirtiéndoles con un mínimo de tiempo de las medidas adoptadas para que puedan prepararse para afrontarlas, y que no tengan que enterarse cuando empiezan a llegar pacientes derivados y a través de la Central de Coordinación. Es lo mínimo que se debe hacer, y es obligación de un buen gestor”.

Sin facultativo en Carballedo

Ayer mismo, por ejemplo, el BNG y el PSdeG de Cerdedo-Cotobade denunciaron que el centro de salud de Carballedo se quedará sin médico hasta el próximo martes día 20, una semana. Aseguran que es una situación “insostenible” y de “abandono” y culpan a la política de la Xunta del PP de “desmantelar” la sanidad y, en especial, la Atención Primaria.