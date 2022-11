La ciudad coge el testigo de Abu Dabi como referencia para la élite del triatlón mundial

Comienza la cuenta atrás. En menos de diez meses, en septiembre de 2023, Pontevedra será la sede de la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón, la gran cita anual de la élite internacional de este deporte. Tras la competición de este año, recién finalizada en Abu Dabi, el alcalde, Miguel Fernández Lores, recogió este sábado la bandera que oficializa y simboliza el cambio de sede para la cita deportiva de mayor calibre que albergará hasta ahora la ciudad. Pontevedra tiene a partir de ahora diez meses para preparar y albergar lo que todas las partes implicadas en su organización llaman “el mejor y más completo evento de esta clase jamás realizado”

El acto llegaba después de la última gran cita deportiva de la semana, la protagonizada por la élite masculina. Lores, acompañado del diputado provincial de Deportes, Gorka Gómez, observó la carrera, en la que competía el gallego Antonio Serrat. Después de recibir la bandera y ondearla frente al público presente en el evento, el alcalde pronunció unas palabras de agradecimiento por el trato y la hospitalidad recibida a lo largo de estos días, el aprendizaje realizado y el entendimiento entre las diferentes entidades implicados, como World Triathlon, a la hora de cerrar y concretar los elementos que conformarán la agenda deportiva y de ocio que tendrá Pontevedra el próximo año.

“Intentaremos ofrecer lo mejor de Pontevedra para que todos tengan una cita inolvidable”, señaló el alcalde. “Queremos que viváis una experiencia inolvidable más allá de la competencia, que tengas una experiencia novedosa. Nos vemos en Pontevedra. See you in Pontevedra”, exclamó el alcalde dirigiéndose a todos los presentes. Este domingo, dentro de la agenda oficial, está prevista la celebración de la asamblea general de la federación mundial de triatlón, en el que participará el alcalde junto al presidente de la FETRI, José Hidalgo.

Esta federación española ya ha confirmado que la ocupación hotelera en esa futura Gran Final ya es, a día de hoy, del 100%. “Es un evento que está generando una expectativa tremenda, así nos lo hacen llegar los deportistas y es que coincide que es un año antes de las Olimpiadas, por lo que será un escaparate ideal; contaremos con los mejores triatletas del mundo”, afirmó Hidalgo, que aseguró que el cartel de completo en los hoteles para esas fechas de septiembre de 2023 también se extiende a otros lugares de la comarca y O Salnés.

Las previsiones sitúan en 4.000 el número de triatletas participantes, a los que habría que sumar organización, cuerpos técnicos, familiares y medios de comunicación acreditados, lo que elevaría el número total de visitantes a unos 15.000.