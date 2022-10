El alcalde de Portas, Ricardo Martínez Chantada, regresó ayer de Bulgaria, donde participó en la ciudad de Nikopol en un hermanamiento de municipios europeos, invitado por la Unión Europea dentro del programa “Project Europe for citizens. The citizes of Europe to build a better future”.

Portas formó parte de la delegación española que, junto a otros once países, acudió a este encuentro de hermanamiento europeo promovido por la UE y en la que Ricardo Martínez tuvo la oportunidad de dirigirse al público presente y a las autoridades búlgaras, así como a los representantes de los otros ayuntamientos europeos, para promocionar los atractivos turísticos del municipio, vinculado al Camino de Santiago, y también el enoturismo y la cultura del vino, muy apreciada y valorada en el resto de Europa.