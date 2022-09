La conocida defensora de los derechos de los animales y activista antitaurina de Pontevedra Malú Pedrosa López falleció ayer en la ciudad a los 58 años de edad. Era una mujer muy conocida en Pontevedra, por lo que su repentina pérdida causó conmoción entre numerosos vecinos, colectivos sociales, así como en el sector hostelero de la ciudad, ya que también regentaba un conocido bar en el Campiño.

Era además la madre de la conocida cantante Cora Velasco. Tanto su hija como el colectivo Touradas Fóra de Pontevedra dieron a conocer la noticia y expresaron su dolor ayer a través de las redes sociales. “Hoxe é un día moi duro, vimos de perder a Malú, a mellor das persoas, alguén que deixa un baleiro moi grande mais tamén unha pegada moi fonda en moitísimas persoas. Porque ela era así, boa e xenerosa, tamén unha peza fundamental na loita contra o maltrato animal desta cidade. Sen ela e o seu compromiso, hoxe non existiríamos. Lembrámoste con esta foto de agosto, facendo o que mellor sabías facer: loitar e sorrir. Foi un orgullo camiñar ao teu carón. Malú sempre estarás no noso corazón”, publicó Touradas Fóra de Pontevedra. “Siempre conmigo, mamá. Te quiero tanto y te voy a echar tantísimo de menos... No me lo puedo creer”, escribió en sus redes sociales Cora Velasco Pedrosa para comunicar la triste noticia a sus allegados.

El cuerpo está siendo velado desde ayer en el Tanatorio Pontevedra, de donde saldrá a las doce de la mañana de hoy para su incineración, en privado.