Endesa pacta con Ence la cesión de cuarenta hectáreas en As Pontes para su fábrica de tisú

Ence ya dispone de los terrenos para desarrollar su fábrica de recuperación, desarrollo y producción de fibras naturales recicladas a partir de papel y cartón recuperado. Así lo anunció la propietaria de los terrenos, la energética Endesa, que incluye el proyecto de la empresa pastera entre los siete ejes que maneja para el plan de desarrollo económico y social de la comarca de As Pontes, tras el cierre de la central eléctrica dentro del proceso de descarbonización.

Uno de estos ejes es la promoción de nuevos desarrollos industriales en los terrenos vinculados a la central térmica. Es en este punto en el que Endesa confirmó en los últimos días que se “ha alcanzado un acuerdo con Ence que prevé la cesión de 45 hectáreas de terreno del antiguo parque de carbones” de la central. Un terreno en donde anuncia también la inversión de 355 millones por parte de Ence en esta bioplanta para la recuperación, desarrollo y producción de fibras naturales recicladas a partir de papel y cartón recuperado.

Según el anuncio realizado por Endesa, el proyecto de Ence permitirá “la creación de 150 puestos de trabajo directos y 400 indirectos”. “Esta fábrica supondrá también una importante palanca económica para la comarca de Ferrolterra y A Mariña y para el sector de producción de madera”, dice la eléctrica.

A este proyecto de Ence se suma el acuerdo de PPA con Alcoa que abriría la puerta a que se retome la producción de aluminio, así como la construcción de una fábrica inteligente de neumáticos que ocuparía otras 26 hectáreas por parte de Sentury Tire.

Ence insiste en que se trata de un proyecto "independiente" de Lourizán pero que sí quiere complementarlo aportando un 20% de la materia prima que necesita desde la fábrica de Pontevedra

En el caso de Ence, la compañía insistió en reiteradas ocasiones que el de As Pontes es un proyecto independiente de su actividad en la fábrica de Pontevedra, aunque sí destacó su “complementariedad”. La “bioplanta” de As Pontes produciría fibra reciclada y productos higiénicos de papel tisú a partir de cartón usado con la aportación de un 20% de fibra virgen de celulosa que sí tendría su origen en la planta de Lourizán.

El proyecto está dando sus primeros pasos y, en este sentido, por el momento las fuentes consultadas en el Concello de As Pontes indican que se encuentra “muy verde”. Sí que es verdad que Ence está contactando ya con colectivos representativos de la zona para explicarles detenidamente un proyecto que, insisten, “nada tiene que ver con una fábrica de celulosa”, como explicó en su día en Pontevedra Antonio Casal, director territorial de Ence en Galicia. Se trata de una planta diseñada “para minimizar” el uso de recursos naturales, por lo que no requerirá de nuevas plantaciones, y será mucho más reducida en sus dimensiones que Lourizán, También se diferencia en la necesidad de recursos hídricos, con la utilización de unos 2 millones de metros cúbicos al año, “la sexta parte” de lo que demanda, por ejemplo, una fábrica de celulosa como la de Pontevedra, indicó Casal en junio de este año. Al mismo tiempo que dejó claro que en ningún caso se debe entender este proyecto como el primer paso para un posible traslado de la planta Lourizán hacia Ferrolterra: “As Pontes no puede acoger una fábrica de celulosa”.

Cronograma

Según los planes de Ence, los estudios de viabilidad e ingeniería así como la tramitación de permisos llevarían un año de trabajo, de tal forma que estiman que las obras pudieran iniciarse a principios de 2025 y la planta estar en marcha en enero de 2027.