Alberto Goldar Aragunde es un joven emprendedor pontevedrés que ha creado en Vilaboa una empresa pionera en Galicia. “Supergarage” es, en esencia, un servicio integral de aparcamiento y cuidados específicos para autocaravanas, además de un negocio de guarda y custodia de barcos y vehículos de todo tipo, con soluciones de almacenaje de enseres y mudanzas.

Como empresa nacida en la era digital, la contratación se puede realizar mediante una aplicación móvil y por teléfono, sin necesidad de desplazamientos, con un acceso disponible las 24 horas, 365 días del año, mediante la distribución de códigos personalizados que garantizan la seguridad en los accesos.

Alberto Goldar, caldense pero residente en la capital pontevedresa, explica que empezó a madurar este proyecto cuando sufrió en sus propias carnes las graves dificultades de los caravanistas para cuestiones tan sencillas como guardarlas durante las estancias sin salidas en un lugar adecuado y con los servicios apropiados. “Solo hace falta darse una vuelta por los alrededores de Pontevedra y verás muchas aparcadas en las carreteras, sufriendo las inclemencias meteorológicas y arriesgándose a una multa, pero porque no hay dónde guardarlas con la seguridad que merecen por su valor. Luego hay gente que paga por un aparcamiento, pero realmente solo paga un techo porque no tiene dónde lavarlas con comodidad por sus grandes dimensiones, dónde vaciar aguas grises y negras, cargar aguas, etc.”, explica.

Joyas de la automoción

Pero también está pensado para los propietarios de embarcaciones y de turismos de alta gama y joyas de la automoción que no son de uso diario y que muchas veces se mantienen en lugares inadecuados. De hecho, las instalaciones están equipadas con un sistema de videovigilancia y de extinción de incendios específico para este tipo de recintos, además de contar con una estructura diseñada para mantener unas condiciones térmicas adecuadas y en términos de eficiencia energética.

“Se trata de que la gente gane dinero en lo que sabe hacer en sus trabajos y que su tiempo libre solo lo dedique a disfrutar de su autocaravana, coche... Yo me encargo de todo el trabajo para que lo tenga listo”. Es por ello que dispone de servicios integrales como la entrega de llave en mano y en el caso de los guardamuebles, la recogida de enseres a domicilio y traslado, pensando sobre todo en grandes volúmenes para los que un particular no dispone de transporte.

La nave abrirá sus puertas la próxima semana en Vilaboa y su fundador asegura que “no existe nada parecido en la provincia de Pontevedra ni en Galicia, por las cualidades de sus servicios y por el diseño y equipamiento de sus instalaciones, pues han sido creadas desde la base para un único fin: ser un parking premium”.

Goldar Aragunde se embarca en este proyecto tras una larga trayectoria profesional ligada al sector de la automoción y es consciente de que el actual contexto social y económico puede resultar abrumador, pero hace suya la frase tan redicha de que en las “crisis también surgen oportunidades”.

Diseño y ambiente inspirados en la automoción y el “caravaning”

La nave ha sido remodelada pensando en todos detalles para que la experiencia resulte agradable al cliente, incluyendo una zona de esparcimiento con acceso wifi, sofás, máquinas de vending, etc. Se trata de la única instalación de sus características que está pensada y diseñada únicamente para su función principal, un parking premium. Tiene un diseño y ambiente inspirados en el mundo de la automoción y el caravaning. Está ubicada en Vilaboa y está dividida en dos áreas. Por un lado, la de aparcamiento con 85 plazas interiores y 10 exteriores de diferentes tamaños y con amplitud, desde los 5,2x2,60 metros hasta los 17x8 metros. La otra es la zona de guardamuebles con 90 unidades.