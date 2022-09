El Partido Popular ha registrado sus propuestas y correcciones al Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Concello. El presidente de los populares de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha recordado que fue el PP quien hace más de 18 meses pidió que se aprobase un PMUS y la respuesta municipal “fue que se trataba de un documento obsoleto y que ya no se utilizaba”. Meses después, “Pontevedra no pudo optar a los fondos Next Generation al no contar con este texto, perdiendo seis millones de euros aproximadamente en ayudas”.

Domínguez propone una serie de medidas a incluir en el PMUS después del estudio, junto con el resto de concejales, del documento. En primer lugar, el popular cree que la participación ciudadana en un documento de tal importancia “debe ser fundamental”: “Este PMUS no cuenta con los pontevedreses ni con sectores implicados”. Además, el popular ha echado en falta el fomento de la movilidad a pie y en bicicleta, “con la reserva de espacios y la supresión de barreras arquitectónicas para el peatón y para el ciclista”. En esta línea, “se ignora completamente el desarrollo del transporte público en la ciudad, algo básico a tratar”. Domínguez ha subrayado la necesidad de tratar cómo potenciar el transporte público en la ciudad, a través de la mejora de las tarifas, las paradas y las frecuencias. Otros de los puntos que Domínguez propone incorporar es la planificación especifica de aparcamientos disuasorios y la movilidad reducida.