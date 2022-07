Familiares del “Pitanxo” lanzan un SOS para conseguir un buque que les permita bajar hasta el pecio

Las familias de las víctimas del ‘Villa de Pitanxo’ se concentraron ayer viernes ante la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra para expresar “alto y claro” que el Gobierno de España y el presidente Pedro Sánchez “no está cumpliendo su compromiso de hacer lo posible y lo imposible” por esclarecer las causas de este siniestro tal y como “nos prometió personalmente en Santiago de Compostela a todas las familias”, aquel 21 de febrero en el que se repatriaron a los tres supervivientes y los cuerpos de los marineros que sí pudieron ser rescatados del agua.

Los afectados añaden que Sánchez no solo esta incumpliendo su promesa, sino que tampoco lo hace con “su obligación de investigar el naufragio”, tal y como “recoge el ordenamiento jurídico español”.

Ante la negativa del Gobierno a bajar al barco, González hizo un llamamiento a cualquier persona o institución, a “gente buena de este país o del extranjero” que esté dispuesta a proveerles de un barco que reúna las condiciones para llevar los medios de búsqueda de los que ya disponen hasta Terranova. Tampoco hay impedimento alguno por parte de Canadá.

Kevin González, hijo menor de Fernando González Martínez, engrasador del ‘Villa de Pitanxo’, fue el encargado de dar lectura al manifiesto en el que señaló que les parece penoso que tengan que peregrinar a otros organismos en busca de ayuda para garantizar “nuestros legítimos derechos”. Recordó que el Gobierno español tan solo debe aportar el buque, dado que la Xunta y una empresa noruega se ofrecieron a disponer de los medios de búsqueda y descenso al pecio de forma segura.

Los familiares realizaron esta concentración y leyeron este comunicados desalentados tras una última reunión con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en la que se les reiteró el mensaje de que el Gobierno dispondrá los medios para bajar al pecio si así lo solicitan las dos instancias que están investigando el suceso. Por un lado, por la vía administrativa la CIAIM, organismo dependiente del citado Ministerio; y por otro los tribunales de Justicia.

“Trasladamos con preocupación a la ministra lo que es vox populi: que la CIAIM está recibiendo presiones para que no soliciten la bajada al pecio”

En cuanto a esta segunda vía, los afectados del naufragio del buque marinense insisten en que en dicha reunión se pidió que estuviese representada la CIAIM, pero la solicitud no fue atendida. Los afectados se preguntan por qué la CIAIM sí pidió la bajada al pecio en otros accidentes como el del ‘Sin Querer II’ y no en este caso.

También consideran que es urgente que el Gobierno aclare si el órgano encargado de investigar el siniestro, y cuyo informe puede ser clave también en el procedimiento judicial, está recibiendo algún tipo de presión para no pedir que se baje al pecio en busca de pruebas. “Trasladamos con preocupación a la ministra lo que es vox populi: que la CIAIM está recibiendo presiones para que no soliciten la bajada al pecio”, indican. Aseguran tener constancia de ello a través de “voces internas de la CIAIM que así lo han corroborado a periodistas y algunos familiares, que es cierto, pero que dicen que es complicado denunciarlo”. Por ello piden una renión con responsables de este organismo “para esclarecer a la mayor premura todo esto”.

Kevin Fernández: “Esto cada vez más se nos parece al accidente del Alvia, Spanair o el YAK-42, políticos eludiendo sus responsabilidades"

En cuanto a la petición por parte de la Justicia, recuerdan que está pendiente de resolver una cuestión de competencia entre los tribunales, por lo que el caso no tendrá juez como mínimo hasta septiembre y difícilmente podrá ordenar una bajada al pecio hasta entonces. Y añaden que el tiempo para ellos se acaba: “Todos queremos saber la verdad y que se haga Justicia de forma clara y objetiva hemos pedido que se baje , los que tienen miedo que la verdad aflore y las pruebas se busquen, permanecen callados y contentos de que el verano se esté consumiendo que es el plazo que han dado los expertos” para poder realizar una búsqueda en condiciones en las gélidas y agitadas aguas de Terranova. ”Con todo el respeto y pido perdón a las víctimas de estos siniestros, pero esto cada vez me recuerda más al Alvia, al YAK-42 o al accidente de Spanair, políticos que no asumen sus responsabilidades".