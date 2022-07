Empresas, entidades e axentes culturais poderán reservar o seu espazo na Culturgal 2022 a partir do mes de setembro. A organización da Feira, que celebrará a súa 15 edición do 25 ao 27 de novembro en Pontevedra, traballa durante o verán na renovación do seu modelo e na convocatoria de reserva de stands. Tamén se aproveitan estas semanas estivais para pechar a imaxe gráfica do ano e para os contactos cos patrocinadores. A presentación está prevista para a primeira quincena de setembro.