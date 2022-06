O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, acompañado polo vicepresidente segundo da Deputación, Carlos López Font e veciños da parroquia de Corredoira inauguraron oficialmente as novas instalacións do Centro Sociocultural que o Concello pon a disposición da veciñanza tras ser recuperado do Estado e restaurado a través dun proxecto da arquitecta local María García.