“En España no nos enseñan a envejecer, nadie piensa que un día será mayor”

Combatir la violencia contra nuestros mayores es el objetivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, una jornada que se celebra hoy y con la que no coinciden todos los especialistas, caso del gerontólogo Miguel Ángel Vázquez.

–Usted no está de acuerdo con esta celebración…

–No comparto en modo alguno la celebración de un día sobre el maltrato en la vejez. La primera razón es que no hay mayor maltrato en la vejez que en cualquier otro grupo etario, no más que en la adultez, la infancia o la juventud. Por lo tanto hablar de maltrato en la vejez continúa estigmatizando la figura, la condición, de ser persona mayor. Y por lo que respecta a la concienciación he de decirle también que la mayor parte de las investigaciones en torno al maltrato no demuestran la corrección de la situación, no disminuyen la incidencia del maltrato. Por lo tanto a nosotros desde la Sociedade Galega de Xerontoloxía no nos gusta hablar de maltrato, sino que nos gusta hablar de buen trato.

–¿Cómo es la incidencia de malos tratos en este grupo de edad?

–Dependiendo de los estudios que consulte, desde los más antiguos a los más actuales, encontrará cifras bastante dispares. ¿Porque los estudios están mal hechos? No, porque el concepto de maltrato es complejo. Lo primero que hicimos nosotros hace unos años en el Imserso cuando abordamos este fenómeno fue conceptualizar el maltrato: ¿a qué llamamos maltrato? Porque maltrato es cualquier situación que se da en la que una persona mayor sufre daño por la acción o la omisión, intencional o no, siempre que exista una relación de confianza obviamente entre quien maltrata y el maltratado.

–¿Presentan estos actos de violencia sobre los mayores características especiales?

–En España y Galicia el tipo el maltrato más frecuente en mayores es el psicológico, como en cualquier otro grupo de edad. El maltrato físico es menor, y es verdad que no se conocen también los datos porque los mayores que lo sufren frecuentemente son personas con daños cognitivos, es decir con poca capacidad para denunciar la situación. La mayoría son mujeres y se da fundamentalmente en el contexto doméstico, por el cuidador principal, fundamentalmente por cuidadores. Se da más en varones hacia mujeres, y en hijos hacia madres. Se da en cualquier condición, no en una situación de riqueza o de pobreza, hay maltrato en la casa rica y en la pobre; y frecuentemente el que maltrata tiene problemas psiquiátricos o toxicomanías. Es lo que se puede decir, fundamentalmente en base a estudios del Instituto de Reina Sofía.

–Se habla de regiones superlongevas como Okinawa o zonas de Cerdeña. Y se nos olvida que Galicia está a la cabeza

–(risas) Sí, pero no se olvida. Es increíble, es una cosa que National Geographic fue descubriendo hace un tiempo, lo que ellos llaman las blue zones (zonas azules).

–Y en esa primera división está, deslumbrante, Celanova

–Mire: la provincia de Ourense ya multiplica, ya supera la cifra de Okinawa, que si no recuerdo mal son 73 centenarios por cada 100.000 habitantes, esa provincia ya tiene más (sonríe). Pero Celanova multiplica casi por 4, es impresionante, tiene 273 por cada 100.000.

–¿Por qué hay tantos superlongevos en Galicia?

–No lo sabemos, no sabe nadie por qué hay más longevos en Celanova y por qué la gente vive más de 100 años en una comarca concreta. Si lo supiésemos tendríamos una de las claves en cuanto al envejecimiento. Hay hipótesis, muchas hipótesis, y nosotros estamos haciendo análisis. Hay un grupo de la Universidad de Vigo que lidera el doctor José María Faílde y estamos trabajando precisamente en esa aproximación que plantea, a ver qué es lo que pasa. Porque sabemos que lo que más pesa en la longevidad es el estilo de vida.

–¿Hay secretos para envejecer con salud?

–Sí, pero no son secretos, hay conocimiento, estrategias, estilos de vida. La prevención de la vejez se hace en las primeras etapas de la vida, el problema en España es que no nos enseñan a envejecer, aquí nadie piensa que un día será mayor. (sonríe) Todo el mundo quiere vivir muchos años pero nadie quiere hacerse mayor.

–Y, con suerte, nos pasará

–Claro, es lo único que tenemos seguro, si tenemos suerte. Entonces, nos deberían enseñar a envejecer. Y las claves son tan conocidas casi como la historia de la humanidad. Uno consulta los textos clásicos y se da cuenta de que la alimentación, la actividad física, el mundo relacional, básicamente, y sobre todo la autoestima y el autoconcepto, son elementos claves. Ser feliz es muy importante en la vida, hacer aquellas cosas que te gustan. También reducir el estrés. Y por supuesto la alimentación en Celanova tiene un componente de autoconsumo que es importante, la gente sigue cultivando sus verduras, legumbres, frutas, y cría sus animales. Ese tipo de alimentación obviamente es mucho mejor. Y luego la gente en Celanova sigue siendo importante para la comunidad: todo el mundo sabe quién es quién, los fines de semana los hijos se llevan su comida para sus casas, es decir siguen siendo útiles a la familia. Y luego están comprometidos con la comunidad. Decía un señor con 98 años: “Mentras eu viva, aquí non arde o monte. Teño todo moi limpo”; de modo que mantiene el compromiso con la vida, con la ciudadanía. No viven al margen de la sociedad, no se les aparta, siguen siendo gente respetable y todavía la condición mágica de la ancianidad como rebeldía sigue teniendo mucho peso.

–Los tarahumara, una tribu de la Sierra Madre Occidental mexicana, son unos reputados corredores de ultramaratones. Están convencidos de que la edad los hace mejores deportistas ¿cuánto influye nuestra mente en el modo en que envejecemos?

–Buenísimo tema: es poderosísima, pero poderosísima. Las personas que tienen pensamientos positivos frente al envejecimiento (hay estudios de una de las investigadoras más importantes a nivel mundial sobre ello) viven 7,5 años más de promedio. No es que los que tengan pensamientos negativos vivan menos, sino que los que los tienen positivos, que se ven bien a sí mismos y se siguen sintiendo jóvenes viven esos 7,5 años más, Y cuando hablamos de promedio estamos hablando de cifras muy altas: ese número de años cuando ya te toca morirte es una expectativa de vida muy modificada.

–¿Cuánto es previsible que vivan las personas que nacen en estos momentos?

–Es probable que lleguen una buena parte de ellos a los 140 años y en bastante buenas condiciones.... Fíjese que hoy se está discutiendo si el envejecimiento es una enfermedad…. Hay factores efectivamente que modifican el envejecimiento y lo están estudiando importantes laboratorios, no para ralentizar el envejecimiento, que eso ya se está consiguiendo, ya hay animales de laboratorios que viven un 30% más, una barbaridad, pero ahora se busca cómo revertir el envejecimiento, que las células que están envejecidas corrijan su ADN y vuelvan a ser jóvenes.