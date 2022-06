Una singular carrera de playa a playa

Playas como Aguete o Mogor, los senderos costeros de Marín y el paseo marítimo. Fueron ayer algunos de los atractivos escenarios de la primera edición de la Carrera Carmiña, una prueba de 10.000 metros impulsada por el Concello de Marín que recorrió todo su litoral, desde Lapamán hasta el casco urbano, y que atrajo a cientos de corredores de todas las categorías. Arena, asfalto, grava y otras superficies tuvieron que ser sortadas por los corredores hasta el final en alto en la plataforma elevada del Paseo Alcalde Blanco.

La salida se dio a las 11.00 horas y durante toda la jornada matinal se sucedieron las carreras de categorías de base, la mayoría de ellas ya dentro del paseo. En el tramo de costa, al que solo se enfrentaron los corredores en edad sénior y veteranos, las variadas pendientes entre los arenales y el calor asfixiante durante toda la mañana fueron los mayores desafíos a los que se enfrentaron los más de 240 inscritos a la prueba grande, que no dudaron en destacar el atractivo de la prueba con las vistas a la ría y el paso por playas como Mogor y Portocelo.

La victoria en la general apenas se disputó en el primer tramo de carrera, cuando Manuel Lorenzo, mediofondista de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, abrió distancias y pudo controlar el ritmo de cabeza.

El corredor marinense se proclamó vencedor con un tiempo oficial de 38 minutos y 34 segundos y una media por kilómetro de 3:38, superando al segundo clasificado, Ricardo Fortes, del Taninos Ponteareas, que terminó con un crono de 42:31. El tercer puesto del cajón lo ocupó José Antonio Santiago, del CD Pinarium, con una marca de 43:12.

En la clasificación femenina, la victoria cayó en manos de María Ferreiro, del Club GMTA&Chuvoners, con un mejor tiempo de 49:27. La segunda posición fue para Charo Figueroa, del Atletismo Samertolaméu, que marcó en la meta un crono de 50:39 y Paula Rosales, del CD Pinarium, que llegó en tercer lugar, tras 52 minutos y 42 segundos.

“Es un recorrido muy bonito; me gustó mucho”

Los ganadores de la Carreira Carmiña en categoría masculina y femenina, Manuel Lorenzo y María Ferreiro, no dudaban en destacar la exigencia física que presentaban algunos de los tramos. “La primera parte fue exigente, con altura. Salieron fuertes en el primer kilómetro, pero al llegar a la primera subida se quedaron los dos que venían conmigo. Me encontré genial desde el principio y fue todo bien”, señaló Lorenzo, corredor de la Gimnástica, que se impuso en la general por casi cuatro minutos de diferencia. Una sensación que compartía la vencedora en la categoría de mujeres. “El recorrido me gustó, con una primera parte que tenía un poco de monte. Fue una carrera muy bonita, con un poco de brisa que se agradecía con este calor. En los dos últimos kilómetros se me hizo un poco dura, pero había que apretar y salió bien”, comentó Ferreiro, especialista en carreras de montaña, al acabar la carrera.