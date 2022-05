“Toda imagen externa transmite una interna, que es lo que trabajo con las misses”

Las 20 candidatas del certamen Miss Universo Galicia, jóvenes entre 18 y 28 años, recibieron en los dos últimos días la llamada de Sonia Felpete para comunicarles su paso a la final, que se celebrará el próximo 12 de junio en el Liceo Casino. “Hace muchísimos años que Miss Universo no tiene delegación en Galicia”, recuerda la instagramer @thesisismess, que encabeza esta vuelta del concurso, “las chicas tenían que viajar a Madrid para presentarse a los castings, que ahora pasaron a celebrarse en el casino de A Toxa y el centro comercial As Cancelas de Santiago y contaron con más de 120 inscritas”. Reconoce que “la idea de una gallega, vestida de una firma gallega y patrocinada por firmas gallegas, conquistando la corona de Miss Universe Spain es un reto fascinante”.

–¿Cuál es el siguiente paso del certamen?

–Cada una de las candidatas va a grabar y a protagonizar un vídeo donde se presentan, dicen quienes son, a qué se dedican y cuáles son sus cualidades. Es su vídeo de presentación, que se cuelga en las redes de Miss Universo, y a partir del día 6 empezamos con la formación para la gala final.

Amo mi profesión. Entiendo que la imagen externa es un lenguaje, no es frívolo sino que es un lenguaje con el que yo me comunico. Y en el caso de Miss Universo, sobre todo, trabajamos con ellas la parte de los valores

–¿En qué consiste esa formación?

–Se celebrará aquí en Pontevedra, en el hotel Campaniola. Son cuatro días de formación muy intensa, porque es muy intensa. Ellas están superilusionadas y yo les digo que esto es un certamen y vamos a trabajar mucho (risas) porque, claro, ellas en su cabeza tienen la corona o lo que sea, pero la realidad es que tienen muchas actividades desde las 8 de la mañana hasta que se termine, muchos patrocinios y muchas clases.

–Insiste en que una miss es mucho más que el aspecto físico, y que en este caso se busca también presencia, elegancia o buena comunicación

–Yo he organizado diferentes certámenes de belleza, y cada uno de ellos busca una belleza particular, no es solo la imagen física, externa, lo que buscamos en concreto. Por ejemplo, llevé el certamen de Miss Gold, en el que las pruebas finales eran deportivas. Se buscaba una mujer deportista, con una alimentación más cuidada y muy activa en las redes sociales. Ahora en Miss Universo se busca una mujer que responda a la función de una Miss Universo, que lo que hace realmente son funciones humanitarias. Por eso aquí trabajamos mucho más las emociones y la comprensión, porque al final las Universo trabajan mucho más los valores humanitarios. Se trabaja con ellas mucho más las emociones, los valores, más que la formación física. También necesita hablar diferentes idiomas, porque nos representa en la India, en Japón, si no tenemos que formarla en ese aspecto. Se buscan valores que van mucho más allá del físico.

He organizado diferentes certámenes de belleza, y cada uno de ellos busca una belleza particular, no es solo la imagen física, externa, lo que buscamos en concreto

–Es usted coach de imagen ¿cómo entiende el concepto de imagen?

–Amo mi profesión. Entiendo que la imagen externa es un lenguaje, no es frívolo sino que es un lenguaje con el que yo me comunico. Y en el caso de Miss Universo, sobre todo, trabajamos con ellas la parte de los valores.

Conmigo trabajan la imagen externa, lo que vemos, y la parte que les da esa seguridad... Hay que trabajar lo de dentro para sostener una buena imagen por fuera

–También afirma que se trabajará con ellas aspectos relativos al empoderamiento de la mujer…

–Claro, porque por ejemplo en la formación tienen profesora de pasarela, otra de coreografía, nutrición etc. Conmigo trabajan morfología, colorimetría y visagismo, pero además de esa parte externa trabajo con ellas la interna, porque yo soy coach de imagen y trabajo las emociones a través de la imagen. Conmigo trabajan la imagen externa, lo que vemos, y la parte que les da esa seguridad, porque en este certamen se les pide, por ejemplo, hablar y tienen un espacio de oratoria, también tienen que responder a preguntas del jurado, de modo que hay que trabajar con ellas la seguridad y, sobre todo, los valores. Y es que toda imagen externa transmite una imagen interna, que es la que trabajo con las misses, hay que trabajar lo de dentro para sostener una buena imagen por fuera.