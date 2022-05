El alcalde de Poio, Luciano Sobral, y la concejala de Seguridade Cidadá, Marga Caldas, dieron a conocer los detalles del plan que el Concello acometerá en Combarro para dotar a todo el entorno de más plazas de aparcamiento. Concretamente, se prevé la creación de más de medio centenar para los residentes y también se habilitará un espacio para el estacionamiento abierto a todo el público. En total se prevén unas 160 plazas de nueva creación.

Las plazas de aparcamiento para residentes se habilitarán en parcelas particulares que la Administración local podrá gestionar gracias a los pertinentes acuerdos de cesión alcanzados con sus propietarios.

Gracias a estas gestiones el Concello pasa a disponer de más de 6.000 metros cuadrados que se destinarán a este servicio. La concejala de Seguridade Cidadá explicó que aproximadamente el 50% de esta extensión corresponde a tres espacios situados en la Costa de Abaixo, en Camiño Real y entre Cela y Padrón. Será en estos puntos en donde se habilitarán las plazas para las personas residentes en el centro de Combarro, que serán de 24 horas, para garantizar su rotación.

El alcalde Sobral agradeció la predisposición de las personas propietarias de las parcelas a la hora de alcanzar un acuerdo que “permitirá garantir aparcadoiros para a veciñanza que reside nas inmediacións do núcleo de Combarro, algo que resulta especialmente esencial durante a tempada estival ou en Semana Santa”. La Policía Local será la encargada de velar por el uso correcto de estos estacionamientos.

Además, de cara al futuro, se prevé repetir dotar como plazas para residentes, de forma temporal, espacios en la bajada hacia A Chousa y en la calle Maceira, solo durante el verano.

A mayores, el Concello llegó a un acuerdo con el Monasterio de Poio para la cesión de dos parcelas en A Pinela que suman cerca de 3.500 metros cuadrados que se destinará a aparcamiento libre.

En cuanto a los residentes, Marga Caldas recordó el proyecto ya redactado para habilitar otras 25 plazas en la parcela que ocupaba el parque del Paseo das Redeiras que está pendiente de la autorización de Portos. Lo mismo sucede para conseguir la gestión municipal delas plazas que ya existen en el paseo que une A Chousa y el muelle de A Canteira.

Caldas indicó que los documentos de las cesiones se llevarán ala próxima Comisión Informativa de Urbanismo y posteriormente serán aprobadas en Junta de Gobierno local. “A partir de aí xa disporemos de luz verde para poñer a punto as parcelas, de xeito que poidan estar a disposición da veciñanza antes do inicio do verán”, afirmó la edil.