Los bichos "invaden" el juzgado de Caldas

Los trabajadores y usuarios de los juzgados de Caldas de Reis están sufriendo desde hace unas dos semanas una auténtica "invasión" de insectos en sus dependencias para la que piden una solución definitiva. Así lo denunció hoy Enrique Araújo, delegado del sindicato STAJ, quien explica que la situación viene provocada por un problema que no se solucionó en su momento de la manera que correspondería, dado que no es la primera vez que sucede.

Desde el lunes 18, el edificio de los juzgados, sobre todo en la planta baja donde está ubicada la sala de vistas, la oficina de los médicos forenses y el registro civil (es decir, algunas de las instalaciones más visitadas por los administrados) se ve como están saliendo un sinfín de "bichos de debajo de la tarima y por los marcos de las puertas". Desde STAJ explican que "hace años colocaron una tarima nueva, pero lo hicieron sobre la antigua, sin haberla quitado, y creemos que ahí es donde tienen los nidos". Son insectos parecidos a "hormigas con alas que salen y pierden las alas y queda todo lleno de alas y están pululando por las paredes y por el suelo pero también están sus larvas, que también salen afuera por entre la madera del suelo y los marcos de las puertas".

Araújo explica que esto que padecen funcionarios y administrados desde hace casi dos semanas "no es un episodio nuevo". "El año pasado fumigaron pero no arreglaron el problema de raíz" que ellos sospechan "que está bajo el suelo ytenían que levantar la tarima nueva y la antigua para limpiar y desinfectar".

"Es una zona de paso a la sala de vistas y al registro civil y dónde trabajan varios funcionarios, que se están planteando el no ir a trabajar en sus actuales puestos en cuanto el problema subsista".

Desde STAJ explican que ya la semana pasada se puso en conocimiento por parte del letrado de la administración justicia este hecho a los distintos órganos de la Xunta de Galicia y "este delegado sindical ha hecho lo propio y no han pasado a solucionar el problema, han mandado solo aún técnico de mantenimiento para que hagan un informe pero mientras tanto los bichos siguen saliendo".

Durante este tiempo y "en ausencia de medidas de la Xunta ha sido los propios funcionarios los que con sus propios medios han intentado taponar las salidas de los bichos pero ha sido en vano, siguen saliendo a diario y por la mañana cuando llegan se encuentran con bichos en las paredes en el suelo y alas que sueltan los insectos por todos lados". Para Enrique Araújo "es inconcebible que pase esto en un edificio público y dónde tienen su puesto de trabajo funcionarios y por dónde deben pasar los ciudadanos para el registro civil y la sala de vistas y dónde deben realizarse exploraciones médicas por lo forenses".

"La solución no es solo fumigar creemos que la solución es levantar marcos de puertas ventanas así como la tarima del suelo y limpiar desinfectar esos lugares que es donde ellos nidifican. No entendimos como no se ha solucionado el año pasado y como no ha acudido nadie desde hace 12 días que se dio aviso del problema", finaliza.