“Más del 80% de la fauna salvaje herida muere porque no sabemos manipularla”

El Centro Cultural de Santa María de Xeve será escenario el próximo día 27 de la Xornada sobre Fauna Salvaxe promovida por la Concellería de Benestar Animal, un encuentro para dar a conocer los servicios públicos que ayudan a estos animales y cómo debemos actuar en caso de encontrar a uno herido.

–¿En qué consistirá la jornada?

–Consistirá en una serie de ponencias y nosotros haremos una breve introducción sobre una clave, algo fundamental, que es la educación ambiental, que para nosotros es una asignatura que incluso se debería impartir a todos los niveles. A partir de esa introducción vamos a contar con la colaboración de María José Otero Folgueira, veterinaria del Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe de Cotobade, que está en Carballedo; con Iván González, su compañero en el centro y que es agente ambiental; y con el jefe del Servizo de Protección da Natureza (Seprona).

–¿Qué temas se abordarán?

–Algo tan elemental como conocer lo que es el servicio público que tenemos a nuestra disposición y del que tan poco tiramos. ¿Qué vamos a abordar? Temas fundamentales como el protocolo de actuación, qué pasa, qué hacemos, cómo actuamos si vemos o localizamos a un animal herido, en peligro etc. También los animales más vulnerables y casos más comunes, sobre todo ahora en época de cría en la que ya estamos.

–¿Cuáles son las especies salvajes que más encontramos?

–Desde pequeñas aves, la especie más común para nosotros son los gorriones, hasta también zorros, aves rapaces tanto nocturnas como diurnas. Y después incluso, aunque en menor cantidad porque es difícil verlas, ginetas, martas y algún tejón, esto ya es más por la zona de monte y bosque, pero también se localizan. Las más frecuentes en realidad son aves rapaces y pequeñas aves y, desgraciadamente también pero contamos con ellas, palomas y gaviotas, muchísimas, que también se recogen, se ayudan y se intentan reintroducir si el animal es recuperable.

–¿Qué debemos hacer si encontramos un animal salvaje herido o en peligro?

–Lo primero, que es lo que más nos cuesta, es identificar la especie, sobre todo ahora cuando en plena época de cría encontramos un pollo y el 90% de las veces, por no decir más, no sabemos identificar la especie. Entonces lo primero es eso, normalmente llevamos el móvil encima y solemos sacar una foto para saber cómo actuar. Una vez identificada la especie si vemos que está en peligro tenemos que coger el teléfono y llamar al Centro de Recuperación de Fauna y dar aviso, de la especie que tenemos, de lo que a priori podemos llegar a ver, que está herido, no se mueve correctamente etc.

–¿Cómo actúa el Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe una vez que recibe el aviso ciudadano?

–Un agente de ese centro acude a la llamada, hay un centro de recuperación de fauna por provincia y ellos son los únicos que legamente pueden coger una especie silvestre. Se desplazan a cualquier punto de la provincia a recoger el animal. Lo que tenemos que hacer es mantener la calma, si podemos llevarlo a un sitio tranquilo con sumo cuidado, si vemos que está herido lo ideal es evitar movimientos bruscos y no manipularlo mucho porque incluso un animal salvaje herido o perdido puede protagonizar un pequeño ataque, que es lo normal porque ellos nos temen, para ellos somos depredadores. Lo más habitual es cogerlo si podemos con un trasportín o una pequeña caja de cartón que tenga ventilación. Y mantenerlos en un sitio tranquilo, no darles ni agua ni ningún tipo de alimento. Una vez que los llamemos los agentes ambientales enseguida ya se mueven, obviamente aunque no acudan al momento el ciudadano puede llevarse el animal a su casa con sumo cuidado y mantenerlo aislado, en un sitio tranquilo sin ningún tipo de amenaza, estrés o ruidos, y la persona del centro se ocupa incluso de ir a su domicilio. También puede dejarlo en una clínica veterinaria con el mismo procedimiento, un sitio aislado y protegido.

–¿Mueren muchos de estos animales por una inadecuada manipulación?

–Muchos, hay que distinguir la sensibilidad del sentido común. Son los casos que más nos encontramos, todos los años a estas alturas tenemos un montón de llamadas, cosa que agradecemos, sobre todo antes de que cometamos un error. Siempre nos pierde: cogemos el animal, no informamos, nos lo llevamos para casa y les damos de comer pan. Darles de comer pan es el error más frecuente, el más común. Entre el 80% y el 90% de los animales salvajes no sobreviven, no tienen una segunda oportunidad y acaban muriendo por ser mal manipulados y por forzarlos a comer y darles un alimento que es dañino porque no sabemos qué especie es. Sí que realmente es un problema grave porque por alguna razón no acudimos a donde tenemos que acudir o tenemos miedo incluso de llamar a los profesionales, cuando es un servicio público que debemos conocer.

–¿Cuál es el error que cometemos con más frecuencia en estos escenarios?

–Darles de comer, no sé qué pasa con el pan que se lo damos a todo tipo de animales, incluso a aves rapaces y aves en general. Además del pan también le damos cualquier cosa, lo que tengamos por casa. En los últimos casos que hemos publicitado les habían dado salchichas y pan a aves rapaces, no entendemos como un adulto puede llegar a esa conclusión. Suena a bronca pero es lo que está fallando realmente.