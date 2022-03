En el Sitio de los Dólmenes de Antequera, uno de los más impresionantes bienes culturales y naturales del mundo, se inauguró esta semana la escultura “Gea” del artista pontevedrés Sergio Portela. Se trata de una obra ubicada en el Museo del conjunto arqueológico, una pieza que invita a reflexionar sobre relación con la naturaleza, nuestro devenir y la conexión entre la Antigüedad, el presente y lo que nos depara el futuro.

–¿Qué ha querido plasmar en “Gea”?

–Tuve el encargo de Bartolomé Ruiz, que es el director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. Había visto las obras que estaban en Córdoba y Sevilla, preguntó si el escultor seguía vivo y le dijeron que sí. A partir de ahí se puso en contacto conmigo y me puso como objetivo hacer una figura femenina que representase un poco la vida quizás de aquel mundo del pasado. Tenía unas características muy determinadas, que a la vez tenían que ser características físicas y también características simbólicas. Investigando un poco llegué a la conclusión de que el animal más enigmático que tenemos en la Península es el lince, así que le hice un poco unas orejitas como de lince. Busqué hacer una escultura en la que importa más el sentir y el ser que el estar.

–La figura femenina está muy presente en su obra…

–Sí, en la figuración, ya sea del hombre o de la mujer, la cantidad de planos que ofrece el cuerpo humano ha sido siempre de un interés extraordinario para los escultores, que siempre han tenido esa devoción por la complejidad que representa. Y dentro de ello la mujer me parece desde el punto de vista masculino que figuración más bonita que ella no la hay.

–El Sitio de los Dólmenes de Antequera ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad

–Fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2016, también con los enclaves naturales de El Torcal y La Peña de los Enamorados. Es un sitio excepcional, que estaba realmente muy abandonado y que gracias a Bartolomé Ruiz, que se empeñó y lo tomó como algo muy personal, ha sido llevado hasta esa declaración. Gracias a estos entusiasmos muchas veces de personas particulares que han removido Roma con Santiago para conseguir logros como este, se logra sacar adelante un proyecto tan ilusionante y bonito de entender que el pasado está muy presente y que es condicionante del futuro.

–¿Cómo es el conjunto arqueológico en el que se ubica su nueva obra?

–La cultura está en el edificio del Museo, que es un indicativo de todo el conjunto natural y arqueológico. Y el parque tiene varios dólmenes y varios megalitos que son sobre todo el de Menga, Viera y El Romeral. Son unos dólmenes increíbles, con una gran fuerza, sería un poco como la catedral de aquellos tiempos antiguos.

–Es una pena que el patrimonio arqueológico gallego, tan enorme, no esté así de potenciado

–Totalmente de acuerdo, totalmente. Se protegió un dolmen aquí en A Coruña que tenía unos dibujos rupestres. A mi me parece que fue un desastre de intervención, sobre todo porque el aire y el espacio sobre los dólmenes me parecen tan importantes como los propios dólmenes en sí. Y tenemos una cantidad de petroglifos incalculable, Galicia creo que es la zona de Europa más rica en estos restos arqueológicos, y concretamente aquí la zona del Lérez es todo un lujo la gran cantidad y variedad de inscripciones y petroglifos que tenemos. Y los petroglifos gallegos están no solo abandonados, sino en un estado lamentable.