Experto universitario en robótica, programación e impresión 3D, además de responsable del Centro Provincial de Economía Digital de la Diputación de Pontevedra, Manuel Freire ha sido el encargado de impartir una serie de talleres informativos, dentro del programa SmartPeme, sobre tecnologías de máxima actualidad. Especial interés ha despertado el curso sobre el metaverso, un universo virtual todavía en fase de creación, y sus posibles aplicaciones y oportunidades de negocio para pymes.

–Blockchain, metaverso, NFT… Son términos todavía desconocidos para la gente de a pie.

–Son tecnologías nuevas y es complicado entender cómo funcionan. Desde el Centro Provincial de Economía Digital de la Diputación nos planteamos hacer una serie de talleres en los que explicar no tanto la tecnología en sí, porque es muy complicada, sino qué características la hacen tan especial y qué aplicaciones están teniendo ya y van a tener en un espacio corto de tiempo. Empezamos con el tema de blockchain, de las criptomonedas, que ya se están usando; el tema de la identidad digital, que es muy importante y hay una iniciativa de la Unión Europea que pretende que en dos o tres años todos los europeos tengamos una identidad digital; el tema de los NFT, que estamos en pleno bum y hemos explicado un poco qué es un token digital de un activo no fungible, cuya utilidad más conocida es para obras de arte digitales, y también abordamos la parte polémica de este tema, la especulación, que no todo lo que se compra es arte... Todas esas tecnologías nos llevan al futurible metaverso, porque el metaverso como tal todavía no existe.

–Precisamente sobre el metaverso fue el último curso que impartió en SmartPeme. ¿Cómo es eso de que todavía no existe?

–Lo que existen son mundos virtuales. Estamos en plena evolución y se espera que en cinco o diez años se llegue a alcanzar el metaverso. No hay empresa grande o pequeña, a nivel mundial, que no quiera tener un pie en el metaverso por el volumen de negocio que se espera que genere.

–¿Y para qué va a servir el metaverso para pequeñas empresas locales?

–En los cursos siempre insistimos en la importancia de estar atentos a posibles oportunidades de negocio que puedan surgir. Una de las cosas que va a surgir, y yo creo que será en un período corto de tiempo, es que va a haber eventos en mundos virtuales representados por avatares en los que se podrán hacer exposiciones, conferencias, presentaciones de productos…

–¿A la población en general nos va a cambiar la vida el metaverso?

–No tiene que suponer un cambio de funcionamiento de paradigma, sino que será una herramienta más que utilizaremos cuando lo necesitemos. Como sucede con las redes sociales, por ejemplo.

–Hablaba antes de la parte negativa de estas tecnologías y señalaba directamente a la especulación. ¿La compra compulsiva de parcelas en el metaverso se puede equiparar a la compra de nombres de dominios al inicio de internet?

–Está pasando ya. En el taller hemos visto el mapa de Vigo en la plataforma Next Earth, que es una de las que está vendiendo parcelas en cualquier parte del mundo. Lo que está haciendo la gente es comprar terrenos que tienen cierto valor sentimental, que son representativos, y es lo que hemos visto en Vigo, donde por ejemplo el estadio de Balaídos lo han comprado varias personas por 0,10 dólares y ahora se está vendiendo a 0,80 dólares, y esto es un tema meramente especulativo de momento.

–¿Aconsejaría comprar parcelas en el metaverso?

–En esta plataforma en concreto lo que se puede hacer es una apuesta de futuro. Se compra ahora, que todavía es barato, y si ese proyecto funciona… Pero Next Earth no es un metaverso, es un proyecto de metaverso que está en fase embrionaria, se están vendiendo los terrenos para construir virtualmente y que empiece a funcionar el metaverso. Hay sitios en los que ya se están revalorizando las parcelas sin haber nada todavía, es una cuestión de confianza en esa empresa.

–¿Cómo ha sido la respuesta a los cursos organizados por SmartPeme?

–SmartPeme es un servicio de asesoramiento gratuito y lo que hacemos normalmente es asesorar en tecnologías TIC. Desde el Centro Provincial de Economía Digital intentamos que la gente pruebe por sí misma tecnologías de industria 4.0. Hacemos talleres de robótica, programación, impresión 3D, que no se hacen en el resto de centros. Cuando anunciamos estos talleres levantaron bastante expectación y tuvimos una asistencia alta, porque son temas nuevos y hay mucha desinformación al respecto todavía. Tratamos de aclarar ideas y conceptos y dar una perspectiva real a lo que está sucediendo. La satisfacción general de los asistentes ha sido muy alta.