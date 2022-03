“El arte siempre es una terapia para el artista y quiero que lo sea para el espectador”

Más de una treintena de obras, entre lienzos, fotografías e intervenciones pictóricas en panderetas, integran la exposición “A arte como terapia: A Mar”, que presenta el artista pontevedrés Antón Sobral en el Centro Comercial Arousa hasta el 3 de abril, una invitación a disfrutar con tiempo de la naturaleza y del silencio.

–¿El arte nos cura?

–Si, porque básicamente el arte siempre es una terapia para el artista. Casi siempre. Hay alguno que al escribir o al pintar sufre, pero en general lo haces porque te proporciona un placer, te concentras. A mi personalmente me da paz y esa paz, esa tranquilidad, ese acougo, ese modo de ser una terapia lo quiero transmitir al espectador. Cuando pinto una obra es una especie de diálogo, a veces con la naturaleza al plasmarla, el horizonte, el mar que siempre te da calma. Y quiero que el espectador reciba esa misma sensación, esas mismas emociones.

–Una de sus obras se detiene en el silencio

–Es un ejemplo, se titula “Silencio”. Es un cuadro y si te sientas delante de él (porque hay una silla para sentarse) y estás cuatro o cinco minutos contemplándolo, se convierte como en una meditación, en mindfulness, que está ahora tan de moda. Es buscar ese silencio interior, el no pensar en nada. Y, sobre todo, es una terapia contra estos tiempos tan confusos e inciertos que tenemos.

–Invita al espectador a contemplar su obra con atención plena

–Exacto, creo que vivir es prestar atención a las cosas, no pasar por todo sin enterarse. Es lo que llaman los expertos en Zen atención plena, los que hacen yoga y toda esa nueva forma de entender la vida, de relajarse. Debemos, al igual que uno hace gimnasia o camina, cuando pasemos al lado del mar o de un bosque prestar atención, porque el contacto con la naturaleza te da eso mismo. Solo que el cuadro es algo concreto que refleja también esa reflexión de calma, terapéutica en ese sentido. Hoy se hacen muchos cursos de arteterapia y creo que sí, que el arte, la escritura, la lectura en general, la poesía, tienen ese componente curativo.

–La muestra incluye lienzos, fotos de un río de Brión y, con las imágenes, también intervenciones en panderetas…

–Las pinté antes del fenómeno de las Tanxugueiras, eh, (risas). Alguien sospechaba que me aprovechaba de esa fama, pero ya había comprado las panderetas en Culturgal y decidí intervenirlas.

–¿Cómo es de importante la naturaleza en su obra?

–Como sabe llevo veinte años trabajando en proyectos en toda Galicia, y también en Nicaragua o en Alemania, de arte y naturaleza. Esa inmersión en la naturaleza ahora está muy de moda, por ejemplo con los baños de bosque, que inventaron los japoneses y ahora los tienen como una terapia científica, pero yo ya llevo mucho tiempo haciendo aquí, el río Lérez y en otros muchos sitios, esas acciones. Sobre todo son sitios bellos, tenemos una naturaleza en Galicia de una belleza incalculable, y en sitios como faro de Aguiño o Camelle, buscamos esa fusión, lo que se llama el fluir. Es una especie de integración, de inmersión, en la naturaleza, que no es solo el senderismo o el cruzar rápidamente un bosque sino todo lo contrario: ir lentamente, abrazar a los árboles y jugar con todos los sentidos, tacto, vista y oído.

El problema que tenemos humanamente es nuestra inhumanidad. Hay gente que utiliza la violencia y las guerras y no tiene ningún sentido en el mundo de hoy una guerra nuclear que nos va a llevar por delante a todos

–En este nuevo trabajo también reivindica el silencio, silencio frente al ruido y la guerra

–Sí, creo que el problema que tenemos humanamente es nuestra inhumanidad. Hay gente que utiliza la violencia y las guerras y no tiene ningún sentido en el mundo de hoy una guerra nuclear que nos va a llevar por delante a todos. El causar daño o las fronteras son algo que a nadie nos preocupa, vamos y volvemos de China sin problemas, los pueblos no tienen conflictos, los que tienen conflictos son los jefes con afanes expansionistas e imperialistas y, también, supongo que detrás están las industrias armamentísticas que quieren hacer dinero. Pero lo que creo es que en todas las guerras, desde la guerra civil a las dos guerras mundiales, los que han perdido son los pueblos, no son los líderes, han perdido los niños, los exiliados, los refugiados, la gente bombardeada, pobre gente que muere en este mundo incomprensible.