Está siendo el fenómeno musical del momento y, casi más importante todavía, está suponiendo una labor de visibilización de la cultura gallega a nivel estatal e internacional como hacía mucho que no se recordaba. Algunos ya lo denominan el “efecto Tanxugueiras” y sus consecuencias se están viendo a numerosos niveles. En Pontevedra, por ejemplo, se está experimentando un repunte en las escuelas de música tradicional, con más gente de lo habitual que se interesa, sobre todo, por recibir clases de pandereta, canto y baile gallego.

“Aún es pronto, pero ya estamos notando más gente interesada de lo habitual. Espero que la cosa madure aún más en las próximas semanas”, comenta Calixto Albán, director y docente de la Escola Arraial, en Loureiro Crespo. En este sentido, señaló que “Pontevedra no es una ciudad excesivamente folclórica, pero confío en que haya un resurgir. La labor de visibilidad que han hecho Tanxugueiras es muy importante, sobre todo entre la gente joven”.

Algo similar han percibido en la Asociación Cultural Trépia, situada en la calle Rosalía de Castro. “Sobre todo desde el fin de semana del Benidorm Fest, entre la semifinal y la final, hemos notado más solicitudes de información de lo habitual, especialmente a través de nuestras redes sociales”, apunta Xandre Outeiro, secretario y coordinador de la escuela, que apunta al “efecto Tanxugueiras”, aunque también comenta que “nosotros ofrecemos inscripciones online, somos muy accesibles en ese sentido, así que supongo que también tendrá algo que ver. Pero la mayoría de las inscripciones las solemos acumular a principios de curso y ahora, a golpe de finales de enero/principios de febrero ha habido un pequeño repunte”.

En las tiendas de música, sin embargo, todavía no han percibido este repunte. “Siempre tenemos mucha demande de panderetas y pandeiros, sobre todo. No hemos notado aún que estemos teniendo más ventas, el cambio no es muy grande con respecto a otros meses”, comentan desde Musical Pontevedra, en la calle Pintor Laxeiro.

Aunque Tanxugueiras está siendo un empujón importante para la música tradicional en todos los aspectos, lo cierto es que ésta ya llevaba varios años en una dinámica positiva. Escola Arraial, por ejemplo, lleva cuatro años funcionando y, según explica Albán, “tuvimos una respuesta muy buena desde el principio”. Actualmente cuenta con alrededor de 60 alumnos y ofrece formación en todo lo relacionado con la música tradicional: cunchas, terrañolas, tambor, pandereta, gaita, baile gallego, pandeira... “Que Tanxugueiras son fantásticas con la pandeira también, por cierto”, apunta.

“Queremos recalcar que somos una escuela, no una asociación ni un grupo. Si después las personas que vienen a clase quieren formar sus propios grupos, genial”, destaca su director, que recalca que “nuestro objetivo es dignificar el folclore”. Y es que recuerda que actualmente solo la gaita se puede estudiar en el conservatorio.