La hostelería aplaude el fin del límite horario pero ve “una estupidez” que aún se exija el pasaporte COVID

Satisfacción a medias. Es la que sienten los hosteleros de Pontevedra, Marín y Poio asociados a Hoempo ante el fin de las restricciones horarias en el sector desde la pasada medianoche. Consideran que la recuperación de los horarios que tenían antes de la pandemia supone un regreso real a la situación prepandemia, pero, por otro lado, continúan escépticos sobre la continuidad en la exigencia del pasaporte COVID para poder acceder a los bares, restaurantes y cafeterías.

“Este es un sector demasiado amplio y heterogéneo como para calificar las medidas de forma general. Según la licencia, los negocios tienen un horario y mientras que hasta ahora cada uno en el suyo tenía una cierta clientela, ahora habrá franjas en las que coincidirán, pero es algo que ya sucedía antes de la pandemia”, explica Antonio Fernández “Tonete”, directivo de la asociación Hoempo, que recuerda que “había locales que lo estaban pasando muy mal ahora porque su clientela habitual era de ocho o nueve de la noche a tres de la mañana, por lo que les vendrá muy bien recuperar el horario”.

Por el contrario, las cafeterías que ya cerraban a las once o doce de la noche este cambio les será indiferente.

“Todo lo que sea recuperar la normalidad y lo que en teoría nos pertenece por licencia es positivo, por supuesto”, subraya.

“No tiene lógica”

Sin embargo, esa satisfacción no es tan clara cuando hay que hablar de otros aspectos como los aforos.

“El tema de los aforos es muy delicado, porque en teoría ya se está trabajando al cien por cien. Otra cosa muy diferente son las distancias entre mesas”, señala.

En este sentido, hace hincapié en que a la hostelería siempre se la ha tenido en el punto de mira por esta cuestión, “mientras que en un comercio de textil de alguna cadena en plenas rebajas eso nunca se ha multado, por ejemplo”.

“A quienes va a afectar más el tema de que haya ocho personas en mesas en interiores o quince en exterior es a los restaurantes. En el ocio nocturno la gente está de pie”, aclara.

“En todo caso, la norma en restauración tampoco tiene lógica alguna, porque en las bodas las mesas ya son de ocho personas, es muy raro de que haya de más de diez. Se ponen más mesas separadas y ya está”, argumenta.

Para Antonio Fernández sería más lógico que se tengan en cuenta criterios más técnicos, como la capacidad de extracción de aire o de ventilación de un local, “que sería más normal”. “No tiene sentido normalizar situaciones de forma tan genérica y tan burda cuando cada local es diferente en distribución, ventilación...”

“Mala información”

Ahora bien, si hay una cuestión en la que el sector de la hostelería discrepa con la Xunta de Galicia de forma clara es el pasaporte COVID.

“Hablando claramente, a mí me parece una estupidez”, reconoce el directivo de Hoempo, que confiesa que está vacunado con las tres dosis contra el coronavirus y que no entiende “la mala información que se ha dado siempre desde las administraciones públicas y el engaño de que se siga diciendo que el pasaporte COVID funciona cuando no tiene ningún sentido”.

“Con estar vacunado a quien te proteges es a ti mismo. La transmisión del virus es exactamente igual entre vacunados y no vacunados y no hay diferencias significativas a día de hoy según los estudios hechos públicos. Si hay alguien que no se la quiera poner, que no se la ponga. Si una persona hace deportes de riesgo se expone a matarse, pero nadie se lo prohíbe”, justifica.

En general valora positivamente la nueva etapa que comienza este fin de semana. “Hay gente que está en las cafeterías o de terraceo y después se anima a quedarse en los pubs. Con el fin de los horarios de pandemia se diversifica y se consigue que la clientela esté más repartida. Hay gente durante más horas y más repartida. A quien no le afecte de manera directa siempre se alegrará por los compañeros de sector y los que sí puedan cerrar en los horarios prepandemia sí notarán realmente el cambio”, concluye el portavoz de Hoempo.