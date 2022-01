Medio siglo donando sangre

Desde que cumplió la mayoría de edad el pontevedrés Jesús Esperato Couto ha acudido varias veces al año a los puntos de donación de sangre públicos para hacer una contribución a la sociedad que no se paga con dinero. Acaba de hacer los 65 y es el último año en el que puede realizar este gesto solidario con plena libertad, ya que a partir de los 66 necesitará de un informe médico que avale que sigue en condiciones para ello. Pero él lo tiene muy claro: “Seguiré haciéndolo hasta que ya no me dejen”, afirma a FARO.

Esperato ha exprimido al máximo el margen de edad oficial en el que se puede donar, entre los 18 y los 65 años. Comenzó en 1974, todavía durante la dictadura de Franco, y llegó a acudir hasta en siete ocasiones al año. Con el paso del tiempo lo fue reduciendo y ahora asiste una media de cuatro, cada tres meses, el máximo permitido. Llegó a acudir hasta siete veces en un año, ahora lo reduce a una media de cuatro, es decir, cada tres meses, el máximo permitido “Me hice donante de sangre en una roulotte de la Cruz Roja en la Alameda y de órganos en una mesa ambulante en la calle de la Oliva”, explica. Su concienciación en este sentido ya estaba muy clara, pero hubo un acontecimiento grave en su familia que marcó el punto de inflexión: su hermano sufrió un accidente en el que perdió un riñón y un pulmón, además de mucha sangre. Él figura entre los donantes con más trayectoria de Pontevedra, y tanto es así que comenzó a hacerlo a través de la Hermandad de Donantes de Sangre, precursora de la actual Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, ADOS, de la Consellería de Sanidade. "Al menos sé de tres ocasiones en las que mi sangre salvó tres vidas" Es uno de los donantes más valorados a nivel sanitario, ya que tiene sangre 0 Rh Positivo, aunque hay que recordar que para las transfusiones de emergencia la 0 Negativo es la variedad que tiene el menor riesgo de causar reacciones graves para la mayoría de las personas que la reciben, de ahí que se llame el tipo de sangre donante universal. “Es curioso, pero mi sangre vale para todos los grupos pero a mí solo me pueden poner esta”, aclara Jesús Esperato. Sus tres grandes logros El pontevedrés es consciente al menos de tres ocasiones en las que su sangre valió para salvar vidas. “A un niño con leucemia en Campelo, a una joven de Vilagarcía que sufrió un grave accidente de coche y a una mujer de A Lama que fue golpeada por una vaca”, indica. Estas historias, y las que él no sabrá y en las que también contribuyó favorablemente, son las que le animan a continuar acudiendo al autobús móvil cada trimestre y a aconsejárselo a todos aquellos que cumplan con los requisitos exigibles para hacerlo. “Se salvan muchas vidas”, recuerda. “Cuando te quitan sangre sientes como un chute de energía”, asegura ante aquellas personas que todavía se muestran reacias a donar. “La recuperas comiendo un bocadillo, y mira que te quitan 450 gramos”, añade. "A mí lo que me fastidia es que hasta ahora era libre para hacerlo pero a partir de los 65 surgen los problemas", dice “A mí lo que me fastidia es que hasta ahora era libre de hacerlo y a partir de los 65 surgen los problemas. O sea, que hay personas con 92 años conduciendo en Pontevedra ¿y yo no puedo donar sangre? Es triste”, se lamenta. Su carácter altruista ha sido heredado por sus dos hijos, que también son donantes. Actualmente, puede donar cualquier persona de entre 18 y 65 años con un peso superior a 50 kilos y que no padezca ni haya padecido enfermedades crónicas graves ni otras transmisibles por sangre: hepatitis B o C, sida, sífilis, lepra, HTLV... Llamamiento a la población por la necesidad de grupos 0 Positivo, A Negativo y A Positivo La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, ADOS, ha hecho un llamamiento generalizado a la ciudadanía para que participe en la donación de sangre, especialmente las personas con los grupos sanguíneos 0 Positivo, A Negativo y A Positivo. Recuerda que en los hospitales gallegos se necesitan entre 400 y 500 donaciones diarias para llevar a cabo adecuadamente su labor asistencial. Las unidades móviles, autobuses, realizan visitas a las diferentes localidades con frecuencia, pero también se puede donar sangre en los locales fijos de las siete grandes ciudades gallegas. En el caso de Pontevedra, la caseta está instalada en el exterior del Hospital Provincial de Pontevedra, en la calle Benito Corbal. Cuatro donantes de órganos En cuanto a la donación de órganos, el Sergas hizo públicas ayer las cifras del año pasado. En lo que respecta al Complexo Hospitalario de Pontevedra, en 2021 hubo cuatro donantes de órganos, uno más que el año anterior. A nivel provincial fueron 21, pero la cifra se redujo respecto a 2020, cuando habían sido 25. El Sergas realizó 298 trasplantes de órganos en sus hospitales a nivel gallego en 2021, de los cuales más de la mitad fueron de riñón, 140. Le siguieron los de hígado, 85, mientras que el tercer puesto lo ocuparon los de pulmón, 48, y el cuarto los de corazón, 24.