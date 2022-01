El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés tiene este sábado dos casos activos menos de COVID que el viernes. Por primera vez desde que comenzó la sexta ola, se registran más altas (797) que nuevos contagios (795), por lo que el número total de enfermos cae ligeramente, a 9.258. Es un descenso apenas significativo, de dos infectados menos, pero podría ser una primera señal de que la sexta ola remite.

Esta sexta ola se ha convertido en la de mayor impacto de toda la pandemia, con más de 23.000 personas contagiadas en apenas dos meses en el área sanitaria. De hecho, el número de nuevos contagiados se mantiene muy elevado, en torno a 800 en solo 24 horas, según el balance del Sergas, actualizado a las 18.00 horas del viernes. En este periodo se realizaron 747 pruebas PCR y 1.058 test de antígenos.

Además, la presión hospitalaria y la incidencia acumulada continúa en niveles altos. En el primer caso, el área pontevedresa sigue como el segundo distrito gallego con más personas ingresadas, un total de 88, de los que 81 están en planta (68 en el CHOP, 11 en O Salnés y 2 en el QuirónSalud Miguel Domínguez) y otros 7 en la UCI de Montecelo, uno menos que la jornada anterior.

La incidencia por concellos no cede y son ya diez los municipios de la comarca de Pontevedra por encima de los 3.000 casos a 14 días a cien mil habitantes. El índice más elevado, de más de 4.000, se registra en Ponte Caldelas, por delante de Moraña, Pontevedra, Marín, Portas, Sanxenxo, Barro, Caldas, Vilaboa y Poio. Por encima de la barrera de los dos mil casos por cien mil habitantes están A Lama, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade y Cuntis,

Mientras tanto, el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha comenzado a citar a los jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 29 años para recibir la tercera dosis de refuerzo contra el COVID. Se les administrará entre el próximo lunes 24 y el sábado 29 y se citará a 2.300 personas cada día en el “vacunódromo” de Campolongo en Pontevedra y alrededor de 700 en el de Fexdega en Vilagarcía.

Estos días se concluirá con las personas de 30 a 39 años y también se insta a aquellas que non han recibido a día de hoy ninguna dosis a que acudan a los puntos de vacunación sin cita previa. Además, sigue abierta la autocita para las que tienen pendiente la de refuerzo y no pudieron asistir en la fecha y hora señalados. Según el Sergas, el 95% de la población gallega mayor de 12 años está vacunada con la pauta completa, de ahí la importancia de que aquellos que todavía no han iniciado el proceso acudan cuanto antes.

Siguen abiertos los cinto puntos de cribado con cita previa del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Se trata del Recinto Ferial de Pontevedra, la sala de exposiciones del Auditorio de Vilagarcía, la Sala Nauta de Sanxenxo, el Edificio da Tafona de Caldas de Reis y el Museo Manuel Torres de Marín. En todos ellos es necesario solicitar cita con antelación y funcionan de lunes a domingo en horario de 8.30 a 13.40 horas y de 15.30 a 20.40 horas.

De los cinco, el que mayor índice de positivos ha reportado esta semana ha sido el de Pontevedra. Solamente el pasado miércoles, de 104 personas citadas resultaron positivas 16, lo que supone un 15%. Hay que recordar que la población puede autotestarse en sus propios domicilios con las pruebas de antígenos de farmacia, cuyo resultado positivo debe comunicar al Sergas.