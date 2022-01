Sindicatos de la prisión de A Lama han reclamado el traslado inmediato de un recluso peligroso que acumula en poco tiempo al menos tres agresiones a funcionarios, la última de ellas el pasado miércoles.

Según los representantes de los trabajadores ese último episodio ocurrió en el Módulo 5 de la cárcel pontevedresa. En este caso, el preso, identificado como K. A., fue objeto de “un cacheo por sospechas de que había robado un paquete de tabaco”. Tras localizar la cajetilla, el interno “se abalanzó sobre los funcionarios, lanzando puñetazos e intentando golpearles en repetidas ocasiones, llegando a caer al suelo y forcejeando hasta que, con la ayuda de dos internos del módulo, logran reducirlo y ponerle las esposas”. K. A. fue trasladado “a una celda acristalada en el departamento de enfermería por orden del jefe de Servicios”.

Los sindicatos aseguran que ya en dos ocasiones anteriores había protagonizado sucesos similares: “En la enfermería agredió a un funcionario que necesitó atención médica y tras su valoración por los facultativos, su situación ha derivado en una incapacidad temporal”; En el mismo departamento días más tarde, “el mismo interno atacó a una funcionaria a la que propinó una patada, causándole lesiones que precisaron atención médica, dando lugar a una incapacidad temporal”.

Se advierte que “ante la peligrosidad y actitud violenta del citado interno que viene demostrando tiempo atrás, no entendemos que siga ingresado en el mismo Centro Penitenciario donde ha agredido, en tres ocasiones, a distintos trabajadores. Desde el Sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM ) pedimos a la dirección de la cárcel de A Lama, el traslado inmediato de centro y un régimen de vida acorde con su inadaptación a los regímenes comunes. Confiemos que este suceso sea el último y que las agresiones sufridas por parte de los funcionarios de Prisiones sean tomadas en consideración y se actúe firme y consecuentemente para que no se vuelvan a producir”.