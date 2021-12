El berciano que vino de visita a Caldas y se fue con 20.000 euros y un roscón

Óscar es un vecino de Villafranca del Bierzo que tiene un piso en Caldas al que, “viene de vez en cuando”. Esta vez, la fortuna quiso que viajase a la villa termal justo el mismo día en el que se cerraban las ventas para el sorteo de Navidad. “Fue ayer, cuando llegué, mi mujer iba a la peluquería y yo pensé en que iba a aprovechar el tiempo para comprar un décimo”.

Se encaminó a la administración de lotería número 1 de la calle Juan Fuentes y le pidió un décimo al lotero Miguel Martínez. “Le dije que me diese el que fuera” y el destino quiso que fuera ese 91.179 que regó con 7,6 millones la comarca de Caldas con un cuarto premio.

“Menuda alegría, llegué ayer, lo compré y ahora me voy para casa con el premio”

Ayer, Óscar, montado en su coche, se detuvo para que su mujer acudiese a una pastelería para coger el tradicional roscón de Caldas. Mientras esperaba vio el revuelo de medios ante el bar La Bodeguilla y preguntó si había tocado “El Gordo”. No era el primer premio, pero sí un cuarto y lo había vendido la administración de Caldas. Cuando preguntó el número y comprobó que era el mismo que guardaba en su cartera quedó en “shock”. Así, por medio de los periodistas, se enteró de que tenía 20.000 euros en la mano. "Me ha tocado", exclamó. “Menuda alegría, llegué ayer, lo compré y ahora me voy para casa con el premio”, explicaba desde el coche. “No es el gordo pero estoy encantado claro”, explicaba mientras se subía su mujer al automóvil para regresar al Bierzo con 20.000 euros y el tradicional roscón caldense.