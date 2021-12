Algo se mueve en el Concello de Marín, pero “no hay ningún proyecto presentado” para crear un parque eólico en montes de Ardán y Santomé. El salón de plenos del Concello acogió ayer la reunión convocada por la alcaldesa, María Ramallo, sobre la creación de un posible parque eólico en la zona de O Morrazo y que afectaría, entre otros municipios, a Marín. Además de los concejales de Medio Ambiente y Medio Rural, también fueron invitados a participar los portavoces del PSOE de Marín y del BNG, las comunidades de Montes de Santomé y Ardán, la Mancomunidad de Montes do Morrazo y la Plataforma Eólicos NON.

Según explica la alcaldesa, el objetivo de la reunión “era compartir con las partes implicadas la información que tenemos hasta el momento en el Concello sobre las solicitudes que se han presentado sobre cuestiones urbanísticas de diversas parcelas”. Además, los otros participantes, como las comunidades de montes, también trasladaron la información que poseen sobre este tema, a la espera de nuevas reuniones informativas con sus asambleas en las próximas semanas.

Esta reunión fue convocada por Ramallo después de que el BNG presentara una moción de rechazo al parque eólico para el pleno de ayer, pero que finalmente quedó fuera del orden del día para celebrar antes el encuentro de ayer “y disponer de todos los datos”, según el Concello

La alcaldesa quiso subrayar “a día de hoy no se hay ningún proyecto presentado para la zona de los Montes do Morrazo que está definida dentro del Plan Sectorial de la Xunta de Galicia”.

Es decir, “aunque una posible solicitud de parcelas para la creación de un parque eólico contemple algunas que están dentro de ese Plan, no significa que el proyecto pueda obtener los informes favorables de los organismos correspondientes que se necesitan para llevarlo a cabo”, dice Ramallo.

Por ello, la alcaldesa trasladó la necesidad de esperar a ver cómo avanza la situación, “ya que, de momento, el Concello de Marín simplemente ha recibido una solicitud de información urbanística de determinadas parcelas. No hay ningún proyecto presentado y no sabemos que se haya tramitado algún plan supramunicipal”. Al finalizar el encuentro, Ramallo dijo que Marín se pondrá en contacto con los demás municipios afectados para recabar información sobre este asunto.

La Plataforma Eólicos no Morrazo Non, que protagoniza una campaña desde hace semanas contra estos planes, explica que “a las empresas no se lo pondremos fácil, y emprenderemos las acciones necesarias para evitar” que se concreten sus proyectos. Para hoy viernes, a las ocho de la tarde, está convocada una charla informativa en la Casa de la Cultura de Santomé de Piñeiro, una de las parroquias más afectadas por este parque eólico, con varios aerogeneradores previstos en sus terrenos.

Asimismo, mañana sábado se sumarán a la conmemoración del Día Internacional de las Montañas organizado por la Coordinadora Eólica Así Non, que incluye concentraciones y movilizaciones en varios puntos de la provincia.