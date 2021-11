El descenso de los nacimientos en el Hospital Provincial: un 20% menos que hace tres años

El descenso de la natalidad en la comarca, el envejecimiento de la población y el aumento de la edad de las mujeres que deciden ser madres (en torno a los 33 años en el caso de la ciudad de Pontevedra en 2019), así como el uso de técnicas de reproducción asistida, repercute de forma directa y decisiva en la actividad del servicio de Neonatología del CHOP. Cada vez se registran menos partos y el número de bebés prematuros no se reduce.

Según los últimos datos aportados por este servicio, actualizados hasta mediados del presente mes de noviembre, en lo que va de año se han registrado en el Hospital Provincial 1.065 recién nacidos vivos, lo que supone una media de menos de un centenar al mes. En este centro no solo dan a luz las mujeres del municipio de Pontevedra, sino que se atiende también a embarazadas de municipios limítrofes. En 2018, se habían contabilizado 1.500 recién nacidos, es decir 125 al mes. Esto significa una caída en apenas tres años de más del 20%, un descenso muy drástico en tan corto espacio de tiempo. Además, el número de bebés prematuros se mantiene.

Cada año 15 millones de niños nacen en el mundo antes de término y, actualmente en España, sucede aproximadamente en uno de cada 13 nacimientos. En general, se considera que sucede en algunos partos múltiples, cuando hay algún tipo de tensión de la madre o por problemas de salud maternales. Según explica el Sergas, habría tres grandes tipologías de bebés prematuros. Los moderados o tardíos son los que nacen entre la semana 32 y 37. Si el bebé nace entre las semanas 28 y 32 es muy prematuro, mientras que se el niño nace antes de la semana 28 de gestación es un prematuro extremo.

Tal y como señalan en la unidad de Neonatología del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, entre enero y noviembre del presente año 2021 de los 1.065 niños nacidos en el Hospital Provincial, 79 fueron prematuros (bebés menores de 37 semanas de edad gestacional) lo que supone un porcentaje del 7,4%. Y el 1% de esos bebés tenían menos de 32 semanas.

En esta unidad pontevedresa ingresan tras su pronto nacimiento todos los menores de 35 semanas, mientras que de los bebés nacidos con entre 35 y 37 semanas de gestación ingresa el 55% de ellos en algún momento.

Este balance ha sido ofrecido por el CHOP con motivo del Día Mundial del Prematuro, celebrado el pasado 17 de noviembre. La conmemoración ha servido también para que la neonatóloga del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra Pilar Crespo Suárez recibiera el Patuco de Honra de manos de la Asociación Galega de Familias Prematuras (AGAPREM) en homenaje a su carrera profesional dedicada al cuidado de los neonatos, a su entrega al trabajo y empatía con las familias de los niños.

Este colectivo también quiso reconocer su labor en el banco de leche y el apoyo para que AGAPREM tenga presencia en la comarca. En representación de la asociación, Ana Valuja Framiñán, madre de Olivia, una niña prematura nacida en el Hospital Provincial de Pontevedra en noviembre del año 2018, hizo entrega de este Patuco de Honra, además de obsequiar con unos detalles a las familias con bebés prematuros ingresados en esta unidad.

Al margen de que los datos del CHOP revelan que la natalidad no para de caer, el análisis demográfico global del año 2020, marcado por la pandemia y las defunciones a ella asociadas, señala que por primera vez desde que existen registros, el número de fallecimientos en el territorio conformado por los 14 municipios de Pontevedra y su entorno, es prácticamente el doble de la cifra de nacimientos. Según el último balance provisional del Instituto Galego de Estatística (IGE) el número de fallecimientos llegó a 1.968, una cifra nunca antes alcanzada en todo un año. Por su parte, la cantidad de nacimientos fue de solo 1.046, también la más baja en años. En el Hospital Provincial hubo 1.294 recién nacidos en 2020, mientras que en 2010 se habían registrado 1.895. Las cifras no coinciden con las del IGE porque los municipios del área sanitaria atendidos en Pontevedra no coincide exactamente con los de la comarca natural de Pontevedra y también se registran partos en el Hospital do Salnés.

Siete mujeres donantes y 35 receptores de leche

Entre enero y noviembre del presente año 2021 la unidad de Neonatología del Complejo Hospitalario pontevedrés ya tuvo 35 receptores de leche donada, 26 de ellos prematuros, de un total de siete madres donantes. En 2020 hubo 22 receptores durante todo el año, 14 de ellos prematuros, también de un total de 7 madres donantes. Desde noviembre de 2018 el Hospital Provincial dispone de un punto de recogida de leche materno de aquellas madres que quieran donarlo y así contribuir, de manera altruista, a la mejora de la salud de los bebés del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés que la necesitan.

El incremento de la infraestructura en el centro hospitalario pontevedrés en materia de conservación de la leche materna posibilitó su constitución como punto de recogida, facilitando a las madres interesadas la donación, pues de esta manera no tienen que desplazarse a los bancos de leche de las áreas próximas de Vigo y de Santiago de Compostela. A pesar de que la leche recogida se envía a Vigo para proceder a su análisis y procesado, de manera que cumpla unos estándares que garanticen su calidad nutricional y microbiológica, Pontevedra destaca por ser el primer centro receptor de leche materna en Galicia sin disponer de banco de leche propio. Posteriormente, son los profesionales del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra los que realizan su distribución en los centros sanitarios del área. Puesto que la mayor parte de los bebés que reciben la leche donada son prematuros e inmunodeprimido. Cualquier mujer que esté amamantando a su bebé de manera satisfactoria, que sea sana y lleve un estilo de vida saludable, además de querer hacerlo de manera voluntaria y altruista, puede ser donante.