El proyecto A Vida é Movernos anuncia un nuevo taller de danza urbana para cerrar este 2021 la Navidance Week, organizada dentro del programa de la Concejalía de Deportes en colaboración con la Plié Dance School. Se trata de la primera edición del evento Galidance Intensive (Galicia International Urban Dance Camp) que acogerá la ciudad, y se desarrollará bajo techo (en principio, las instalaciones del Recinto Ferial) los días 27, 28 y 29 de diciembre con cuatro talleres diarios de un hora y media de duración impartida por profesores reconocidos a nivel nacional e internacional.

Así, entre los nombres propios que protagonizarán estas exclusivas 18 horas de formación se encuentran bailarines y coreógrafos de la talla de Dii Feeling (que bailó con artistas como Nathy Peluso o Agoney y enseñó en el programa de televisión “Fama ¡a bailar!”), Carlos Díaz (que ha competido en campeonatos internacionales de hip hop), Albert Sala (coreógrafo en programas como “Factor X UK, Dancing with the stars” y “So you think you can dance”), Marthe Vangeel (integrante del Scandalize Crew y reconocida instructora de dancehall), Duki (finalista de la versión húngara de Got Talent), Evelio (concursante de The Dancer), Jana Feeling (destacada bailarina de hip hop), Safu (que bailó con artistas como Becky G, Anitta, Sebastian Yatra y Sweet California y participó en vídeos musicales de C.Tangana, Rels B y Arón Piper, además de pasar por “Fama ¡a bailar!”), Oriana Meléndez (concursante de “Fama ¡a bailar!”) y Javi Berga (The Voice Spain, Becky G.).

Las clases magistrales fueron presentadas este miércoles por el concejal de Deportes, Tino Fernández; la directora de Plié Dance School, Pilar Torelli, y la codirectora de la escuela, Milena Torelli, acompañados por un grupo de alumnas. Fernández destacó que “es la primera vez que se organiza un evento de estas características en Pontevedra, con un ‘dream team’ de profesores y coreógrafos de danza que, además de tener reconocimiento nacional e internacional, cuentan con la apoyo de una marea de miles de fans en sus redes sociales”.